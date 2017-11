Un error de la Fuerza Aérea posibilitó al tirador de Texas comprar armas

El agresor que mató a 26 personas e hirió a una veintena en una iglesia rural en Texas tenía un historial de violencia doméstica que se remontaba a varios años antes del ataque, y pudo comprar armas porque la Fuerza Aérea no envió su historial delictivo al FBI como requieren las normas de las FFAA. Si los delitos pasados de Devin Patrick Kelley, que disparó al menos 450 balas a fieles indefensos el domingo por la mañana, se hubieran reportado adecuadamente, eso le habría impedido comprar un arma, según admitió la Fuerza Aérea. Investigadores revelaron que el criminal envió mensajes de texto amenazando a su suegra, miembro de la iglesia bautista, antes del ataque, y que la policía había acudido a su casa en 2014 por un aviso de violencia doméstica relacionado con una mujer con la que salía, y que se convirtió en su segunda esposa. Más tarde ese año fue expulsado de la Fuerza Aérea por una agresión en 2012 contra su ex mujer, en la que la agarró por el cuello y golpeó a su hijo tan fuerte que le fracturó el cráneo.

En la pequeña localidad de Sutherland Springs, de 400 habitantes, los vecinos en duelo trataban de asimilar su pérdida. Los muertos tenían de 18 meses a 77 años, y algunas familias perdieron a varios miembros. "Nuestra iglesia no estaba formada por miembros o parroquianos. Eramos una familia muy unida", dijo la esposa del pastor, Sherri Pomeroy, que al igual que su esposo estaba fuera de la ciudad cuando ocurrió el ataque. "Ahora la mayor parte de nuestra familia de la iglesia se ha ido". La hija de 14 años de la pareja, Annabelle Pomeroy, era una de las víctimas mortales. La suegra de Kelley asistía en ocasiones a los servicios religioso allí, pero el jefe de policía dijo que ese domingo no estaba en la iglesia. La masacre parecía derivar de un incidente doméstico y no tuvo motivos religiosos ni raciales, dijo el director de seguridad pública estatal, Freeman Martin.

Un vecino hirió al tirador solitario de Texas, que huyó de la iglesia baptista en la que comenzó a disparar arbitrariamente, y luego fue hallado muerto en su vehículo. La policía trabaja sobre la tesis de que se suicidó disparándose en el cabeza. Basándose en pruebas en la escena, los investigadores creen que el agresor chocó su vehículo al verse perseguido por dos civiles, uno de los cuales estaba armado, y se suicidó de un disparo. El tirador, de 26 años, también usó su teléfono celular para informarle a su padre que estaba herido de un tiro y que no creía que fuera a sobrevivir.

Cuando estuvo en las fuerzas armadas, Kelley sirvió en logística en la base aérea de Holloman, en Nuevo México, desde 2010 y hasta ser licenciado en 2014, indicó la portavoz de la fuerza aérea Ann Stefanek. Fue removido por una agresión contra su primera esposa y su hijo cumplió un año de confinamiento tras un juicio militar. Según las normas del Pentágono, la información sobre condenas a personal militar por delitos como agresión deben remitirse a la División de Servicios de Investigación de Justicia Penal del FBI.

Baja militar

Pese a su condena que además derivó en su baja en el Ejército, el agresor pudo comprar armas dos veces en Academy Sports Outdoors, una tienda de San Antonio. El establecimiento declaró en un comunicado que revisaron las dos veces sus antecedentes en el registro de criminales y no hallaron su nombre. El servicio está investigando su gestión del caso y revisando de forma general sus bases de datos para asegurar que otros casos se reportaron adecuadamente, indicó Stefanek. Una vez comenzó el tiroteo, señaló el jefe del condado de Wilson, Joe D. Tackitt Jr., probablemente "no hubo forma" de que los asistentes escaparan. Otras 20 personas resultaron heridas en el tiroteo. Diez seguían hospitalizadas en estado crítico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer en Seúl que no hay razón alguna para modificar la ley que regula la tenencia de armas en su país, a pesar de la matanza en una iglesia de Texas. Si otras dos personas con armas no hubiesen detenido al atacante, podría haber sido mucho peor, dijo el mandatario a los periodistas en la capital surcoreana, donde sugirió que "cientos más" podrían haber muerto. Trump reaccionó con irritación a la pregunta de un periodista estadounidense sobre si no se deberían aplicar controles más estrictos a aquellos que compran armas de fuego. El presidente zanjó el tema señalando que no consideraba apropiado debatir un asunto interno en "el centro de Corea del Norte".

De acuerdo a testigos que sobrevivieron a la masacre, la mas grande registrada hasta ahora en Texas.

Kelley ingresó a la iglesia y recorrió banca por banca buscando víctimas y disparó a quemarropa incluso a bebés. Roseanne Solís y su esposo, Joaquín Ramírez, se encontraban el pasado domingo entre los feligreses que acudieron al servicio religioso, cuando Kelley disparó un rifle automático contra la congregación.

"Los bebés lloraban"

Ramírez, quien fue alcanzado por fragmentos de metralla, dijo que Kelley ingresó a la iglesia y primero disparó a los encargados de la cámara y el audio del servicio, antes de avanzar por el pasillo central hacia los que estaban en el estrado. A su vez Solís, quien recibió un disparo en el hombro, dijo que por un momento, el atacante pareció detenerse, los fieles pensaron que la policía había llegado para enfrentarse al pistolero. Pero luego Kelley grito: "¡Todos mueren!" y comenzó otra ronda de disparos. "Los bebés lloraban, y cuando lloraban, un: rat-tat-tat-tat", dijo Ramírez, explicando que cuando las criaturas lloraban, el pistolero les disparaba a quemarropa.

La masacre llega a poco más de un mes del tiroteo en Las Vegas, en el cual murieron 58 personas y más de 500 resultaron heridas. Stephen Paddock, el asesino que disparó aquel día desde el hotel Mandalay Bay, tenía un su poder un arsenal que incluía varios fusiles derivados del AR15.

Recordación. Residentes de Sutherland Springs depositan flores en un memorial cerca del templo.