Un hombre residente de Florida fue detenido ayer en relación con los paquetes sospechosos enviados a personas o entidades críticos del presidente Donald Trump, y las autoridades advirtieron que "aplicaremos todo el peso de la ley". Cesar Alteri Sayoc, de 56 años, nacido en Nueva York pero residente de Aventura, Florida, fue arrestado en un negocio de autopartes en la cercana ciudad de Plantation, a 20 kilómetros de Miami. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, declaró poco después que el individuo será encausado con cuatro cargos incluyendo el envío postal de explosivos. Dijo que ello acarrea una pena de 58 años de cárcel y que "aplicaremos todo el peso de la ley" contra quienes realicen semejantes amenazas.

El director del FBI, Christopher Wray, dijo que el sujeto fue capturado gracias a pruebas de ADN y exámenes de huellas dactilares. Las agencias de seguridad, dijo, tenían en sus bases de datos las huellas dactilares de Sayoc, y extrajeron ADN de dos de los dispositivos explosivos. Una de las huellas dactilares era la misma que una encontrada en el paquete enviado a la legisladora demócrata Maxine Waters. Wray aclaró que no se trató de "bombas falsas", enfatizando que todas las bombas tenían materiales explosivos que pudieron haber detonado. Al respecto, el gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmó ayer tras la detención del hombre que éste al parecer actuó solo. Añadió que en Internet se pueden encontrar indicaciones para fabricar bombas y que los explosivos necesarios son fáciles de conseguir. Cuomo agregó que las bombas no eran falsas, pero que tampoco están construidas "de forma muy pretenciosa".

Infracciones y amenazas

De acuerdo con documentos judiciales y otros públicos, Sayoc, que está registrado como votante republicano y es de origen filipino, tiene un largo historial delictivo en Florida, donde fue convicto de hurto, posesión de propiedades robadas e infracciones de tránsito y en 2002 de una amenaza de "lanzar, colocar, proyectar o descargar u dispositivo explosivo". En agosto de 2002 fue sentenciado por amenazar con lanzar una bomba en una conversación con un representante de una compañía de servicios públicos en Florida, de acuerdo con Ronald Lowry, un abogado que lo representó en el caso. .

Poco después de anunciarse ayer el arresto, Trump confirmó que un individuo fue detenido y prometió que será procesado "con todo el peso de la ley". "Nunca debemos permitir que la violencia política se arraigue en Estados Unidos", declaró el mandatario. Agregó que "estos actos de terror son despreciables" y "debemos unirnos". Sin embargo poco antes el mismo mandatario se había quejado en Twitter de que la prensa le estaba dando demasiada importancia a esos hechos y distrayendo de la campaña republicana con miras a las elecciones legislativas de noviembre. Además en su tuit escribió "bombas" entre comillas, en aparente acuerdo con quienes creen que se trata de una artimaña.

Videos tomados por los medios mostraron a agentes federales y policías examinando una furgoneta blanca en un estacionamiento en Plantation, Florida. El vehículo tenía varias pegatinas en las ventanillas incluyendo banderas estadounidenses y propaganda republicana.

Poco antes se informó que paquetes sospechosos dirigidos al senador demócrata de Nueva Jersey Corey Booker y el ex director nacional de inteligencia James Clapper —similares a explosivos enviados a otros demócratas prominentes — fueron interceptados. Paquetes-bomba fueron enviados en días recientes al ex presidente Barack Obama, el ex vicepresidente Joe Biden y Hillary Clinton, entre otros demócratas.

Otro paquete sospechoso fue enviado ayer a la senadora demócrata Kamala Harris en Sacramento, California. El paquete es similar a los enviados a los demás políticos demócratas.