Un ex alto responsable de las fuerzas croatas de Bosnia, Slobodan Praljak, murió ayer al ingerir "veneno" después de haber escuchado su sentencia en la sala de audiencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). "Uno de los seis acusados (...) murió en el hospital HMC en La Haya", dijo un vocero del tribunal, Nenad Golcevski, en alusión a Praljak, de 72 años. "Bebió un líquido mientras estaba en el tribunal y enfermó rápidamente", añadió.

Poco antes, la agencia oficial croata Hina había indicado que Praljak había muerto en un hospital tras beber veneno. "Rechazo su veredicto", dijo el ex militar después de que el tribunal confirmara su condena a 20 años de cárcel. Luego sacó un frasco y bebió su contenido, veneno, según su abogado. Varios medios croatas anunciaron su muerte, entre ellos el canal privado N1 y los principales diarios Jutarnji List y Vecernji List. La agencia Hina confirmó su fallecimiento, citando a una fuente cercana al condenado.

El tribunal suspendió su audiencia tras el incidente. Una ambulancia acudió ante la sala, y varios socorristas entraron en el edificio. "La sala de audiencia no es una escena de crimen", y "la policía holandesa abrió una investigación luego de lo que ocurrió", declaró el presidente del tribunal, Carmel Agius, cuando se reanudó el juicio ayer por la tarde en otra sala del TPIY.

Incidente inédito

El incidente inédito ocurrió durante una audiencia en apelación a seis ex dirigentes y jefes militares bosnio-croatas, acusados de crímenes de guerra en el conflicto entre croatas y musulmanes (1993-1994) que estalló durante la Guerra en Bosnia (1992-1995). Se produjo justo después de que los jueces confirmaran la condena a 25 años de prisión contra el ex dirigente de los croatas de Bosnia, Jadranko Prlic, por el traslado de poblaciones musulmanas y por el recurso a asesinatos, violaciones y destrucciones de bienes civiles con el objetivo de crear una "gran Croacia". Unos actos calificados por la acusación de crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la contienda bélica en Bosnia que causó más de 100.000 muertos y 2,2 millones de desplazados. El veredicto de ayer debía ser el último del TPIY antes del cierre en diciembre, después de casi un cuarto de siglo dedicado a juzgar a los autores de las peores atrocidades en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El premier croata, Andrej Plenkovic, denunció la "injusticia" cometida por el TPIY con Praljak. "Quiero transmitir mis más sentidas condolencias a la familia del general Slobodan Praljak", declaró Plenkovic en rueda de prensa. "Su acto, que desgraciadamente todos pudimos presenciar, demuestra la profunda injusticia moral cometida contra seis croatas de Bosnia y el pueblo croata", añadió el primer ministro, en alusión al TPIY.

Antecedentes

No es la primera vez que un acusado por el TPIY se suicida, aunque nunca había ocurrido en la sala de audiencia. En 2006, el ex jefe de los serbios de Croacia, Milan Babic, de 50 años, condenado a 13 años de cárcel por actos violentos cometidos durante la guerra de 1991-1995 en Croacia, se suicidó entonces en la cárcel del tribunal en La Haya. En junio de 1998, otro serbio de Croacia, Slavko Dokmanovic, se quitó la vida en su celda. El TPIY confirmó las condenas en primera instancia de entre 10 y 20 años de cárcel para los seis ex responsables juzgados ayer, entre ellos Jadranko Prlic, que fue "primer ministro" de la república de Herzeg Bosnia, entidad autoproclamada por nacionalistas croata en Bosnia en 1993.

Todos, incluidos Bruno Stojic, su ex ministro de Defensa, Milivoj Petkovic, ex líder de las fuerzas armadas de Herzeg Bosnia, y Slobodan Praljak, habían sido acusados de llevar a cabo "una empresa criminal común" para imponer una dominación croata, recurriendo a la limpieza étnica en las zonas controladas por sus tropas. Aunque la guerra de Bosnia enfrentó sobre todo a los musulmanes con los serbios, los croatas y los musulmanes también combatieron en 1993 y 1994. La imagen más simbólica de esa "guerra en la guerra" fue la destrucción en noviembre de 1993 del "Stari Most", el puente otomano de Mostar, una ciudad multiétnica, donde hoy en día siguen conviviendo bosnios musulmanes y croatas católicos.