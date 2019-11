El domingo, por televisión, los comandantes de las FFAA y de la Policía Nacional de Bolivia "sugirieron" al presidente Evo Morales que renuncie. No se veía en América latina a un comandante de las FFAA pedirle la renuncia a un presidente constitucional hacía décadas. Un delito claro de alzamiento contra la Constitución. Pero la declaración de los dos generales le sirvió a Evo, cuando ya estaba vencido, para declararse a la vez renunciante y víctima de un golpe. Los dos generales hablaron con la situación de crisis consumada, no sacaron a la calle ni un tanque ni un soldado. La historia enseña que si hay golpe de Estado el presidente es derrocado y detenido por los militares, que "sacan los tanques", movilizan tropas para intimidar a la población (ayer el mando militar ordenó enviar tropas a proteger puntos estratégicos, pero 30 horas más tarde de la renuncia de Morales y de su fuga). Y, fundamentalmente, cuando hay un verdadero golpe no hay vacío de poder, al contrario. Y hoy Bolivia vive un vacío de poder enorme y evidente, con una senadora que supuestamente debería asumir la presidencia interina. Esta señora llora repetidamente ante las cámaras mientras pide por favor el quórum legislativo...a los legisladores de Evo.

Caracterizar la caída de Evo de "golpe de Estado" sin matices es olvidar que el domingo Bolivia era un país rebelado contra su presidente, que se había deslegitimado por el fraudulento proceso electoral del 20 de octubre y antes con su postulación inconstitucional y contraria al referendo que él mismo había convocado en 2016. En esa rebelión hubo violencia y ciertamente ilegalidades de distinto tipo y desde los dos bandos. Ayer continuaba ese cuadro caótico, de resultado incierto.

Pero lo que dio el tiro del gracia al poder de Morales este domingo no fueron los militares, sino la auditoría electoral de la OEA, presentada esa manaña. Ante el efecto demoledor del informe de la OEA, Morales aceptó finalmente invalidar las elecciones del 20 de octubre y llamar a unas nuevas. Era lo que le pedían la OEA y la UE desde el día siguiente de aquellas elecciones viciadas. Morales había dejado pasar una ventana de oportunidad de 20 días. Poco después, más avanzado el domingo, ministros y legisladores renunciaban en masa, los obreros de la COB se sumaban a las clases medias urbanas, en su pedido de renuncia presidencial. El pronunciamiento de los dos generales permitió a Morales una salida heroica: nos dieron un golpe de Estado, nos vamos para que no haya derramamiento de sangre. Y agarren esta papa caliente y a ver qué pueden hacer, tanto que pidieron mi renuncia. Sin banalizar en absoluto la comisión de un grave delito contra el orden democrático de parte de esos dos generales, es evidente que el poder de Evo se había diluido por sus propias maniobras de fraude y una postulación inconstitucional ya repudiada por el voto en rel referendo del 21 de febrero de 2016. Su oferta de nuevas elecciones era la última jugada de un presidente vencido. Su rostro lo decía todo. Sí resulta legítimo que la Policía Nacional se haya negado a reprimir, no lo es en cambio que haya salido a manifestarse con armas y uniformes. La desobediencia pasiva a acatar órdenes de un Gobierno deslegitimado es una cosa, salir de uniforme y armado a la calle, otra. Otro momento clave se dio el sábado, cuando el Ejército declaró que no reprimiría. Pareció evidente que Morales había pedido a los militares que cumplieran la tarea represiva que habían abandonado los policías. La neta línea divisoria entre hacer resistencia pasiva y negarse a reprimir y salir armado a las calles y pedir públicamente la renuncia del presidente fue sobrepasada y tiñó de ilegitimidad las semanas de resistencia civil a un proyecto de perpetuación fraudulento. La resistencia popular es sin embargo legítima. Los bolivianos sabían que Evo estaba aplicando el manual de operaciones de Maduro y sus elecciones falseadas de 2017 y 2018 y que si se establecía por otro mandato ya no habría chances de alternancia y las libertades, amenazadas en estos años de hegemonía del caudillo del Chapare, iban a extinguirse como en Venezuela. La absoluta falta de independencia de poderes en la Bolivia de Morales es una prueba de ese proceso autoritario, que iba a profundizarse ante la pérdida de respaldo popular que lo llevó a la maniobra de fraude electoral.