Ucrania será gobernada por un comediante de la televisión

Un comediante, Volodymyr Zelensky, quien en la televisión de Ucrania interpretaba a un presidente sin experiencia, deberá desempeñar ese papel en la vida real, después de que recibió ayer casi el 75 por ciento de los votos en la segunda vuelta presidencial. El insólito caso ocurrió en el único país europeo que sufre una guerra. Ucrania, una de las naciones más pobres de Europa, padece los efectos de más de cinco años de agresión de su poderoso vecino, Rusia. El derrotado por Zelensky es el presidente saliente Petro Poroshenko, un declarado enemigo de Moscú, que sin dudas ayer debe haber celebrado el resultado de las urnas.

Volodymyr Zelensky recibió el 73,2 por ciento de los votos y el presidente Petro Poroshenko, quien aceptó rápidamente la derrota, el 25,3 por ciento. Poroshenko declaró: "Me voy del cargo, pero quiero subrayar firmemente que no voy a dejar la política". Poroshenko paga su pertenencia a una élite desprestigiada, los llamados "oligarcas", empresarios que no han dado solución a las graves falencias económicas de los ucranianos. El prolongarse de la guerra en el oriente del país también ha pesado en el voto "antipolítica" de Zelensky.

Zelensky tiene una vaga plataforma de gobierno y jamás ocupó un cargo público. Pero los votantes han dejado de lado esas preocupaciones y dieron un fuerte golpe sobre la mesa para expresar su hartazgo con la política tradicional. Zelenzky es un reflejo del descontento con la corrupción endémica de los "oligarcas", una economía moribunda y los más de cinco años de guerra con los insurgentes armados y respaldados por Rusia en el Este del país.

Zelensky, de 41 años, consiguió el doble de votos de Poroshenko en la primera vuelta, hace tres semanas. Como su personaje en televisión, un profesor que se ve catapultado a la presidencia después de que se hiciera viral un video en el que despotrica contra la corrupción, el comediante se ha centrado en criticar a la élite ucraniana. "He crecido con los viejos políticos y solo he visto promesas vacías, mentiras y corrupción", dijo ayer Lyudmila Potrebko, una programadora informática de 22 años que votó a Zelensky. "Es hora de cambiar".

Poroshenko, un multimillonario del sector de los dulces, recurrió a la tradicional campaña en zonas rurales, aprovechando los canales de TV afines. Zelensky, en cambio, evitó los actos de campaña y las entrevistas. Ha dirigido su campaña principalmente en Instagram, donde tiene 3,7 millones de seguidores.

Los intentos de Poroshenko de enfrentarse a su rival han sido desafortunados, como un video en el que Zelensky era atropellado por un camión que dejaba una línea blanca que recordaba a una raya de cocaína. No hay pruebas de que Zelensky consuma drogas. La campaña culminó con un debate entre ambos en el mayor estadio deportivo del país, en el que los dos rivales se pusieron de rodillas para pedir perdón a los que han perdido a seres queridos en la guerra. Más de 13 mil ucranianos han muerto desde que estalló la guerra en el Donbás, la zona filorrusa del Este, luego de la invasión y anexión de la península de Crimea por parte de Rusia en marzo de 2014.

El interés directo de Rusia

El diario ruso independiente The Moscow Times había registrado las preferencias del gobierno de Vladimir Putin ya antes de la primera vuelta presidencial. "Si Poroshenko gana, esto significará que el estado de confrontación continuará, que no es lo que Moscú quiere", dijo Konstantin Skorkin, comentarista especializado en política ucraniana. Lo que el Kremlin esperaba era un candidato que pueda sentarse en conversaciones directas. Zelensky ha dicho que el conflicto sólo puede resolverse a través del diálogo. Ningún político ucraniano puede llamarse un amigo de Rusia, dado que este país sostiene una guerra de agresión desde hace años contra Ucrania, a la que ha "robado" literalmente una provincia, Crimea, y ocupa otras dos de facto en el Dombás por medio de las milicias. Zelensky tiene vínculos con el multimillonario ucraniano Ihor Kolomoisky, quien ha ayudado a financiar la guerra contra los separatistas prorrusos. Pero es claro que para el Kremlin será mucho mejor opción que al experimentado Poroshenko.