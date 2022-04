Ucrania rechaza el ultimátum ruso para que se rindan los combatientes de Mariupol

El mando militar ruso asegura que las autoridades ucranianas “prohibieron rendirse” a sus militares, sitiados en la planta siderúrgica Azovstal de Mariupol. Sin embargo, algunos soldados desde Mariupol que lograron comunicarse dicen que “rendirse no es una opción luego de Bucha”, la pequeña ciudad de Ucrania donde los rusos cometieron cientos de asesinatos de civiles. El Ministerio de Defensa ruso estima que 2.500 combatientes ucranianos y 400 “mercenarios” extranjeros, la mayoría de países europeos, son los últimos que resisten en Mariupol. Están atrincherados en una enorme planta de producción de acero bajo la cual corre una vasta red de túneles. Anoche se vio en Twitter una imagen de un grupo de ellos sonrientes en un subterráneo. Las fuerzas rusas y sus aliados de Donestk controlan casi la totalidad de la ciudad.

La situación en Mariupol es “inhumana”, asegura el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, y varias ONG de ayuda humanitaria. Los “corredores” que ha tratado de crear la Cruz Roja solo han logrado evacuar a algunos miles de residentes, dado que las fuerzas rusas lanzan ataques sin previo aviso. Es un patrón que las fuerzas rusas repiten en otras ciudades ucranianas bajo asedio.

Zelenski hizo un nuevo llamado a Occidente para que proporcione “inmediatamente” armas pesadas a Ucrania. Su país las pide en vano desde hace semanas, cuando Rusia, incapaz de tomar Kiev, se retiró del la zona al norte de la capital ucraniana y también del vecino distrito de Sumy. Rusia declaró entonces que se concentraría en los frentes del sur y el este, es decir en Mariupol y las dos provincias de Lugansk y Donestk (llamadas en su conjunto el “Donbass”), las que desde 2014 están parcialmente en manos de milicias prorrusas. Zeleneski amenazó con congelar las negociaciones de paz con Moscú si los últimos soldados ucranianos en Mariupol resultan “eliminados”. O sea, sin resultan ejecutados por los rusos, que se han caracterizado por matar civiles no solo en Bucha, sino en otras ciudades que tomaron temporalmente. Rusia ya nombró nuevo alcalde de Mariupol: Konstantin Ivashchenko, ex director de la planta siderúrgica Azovmash.

El estado mayor ucraniano indicó que los rusos habían lanzado ataques aéreos contra Mariupol desde Donetsk. También mencionó “operaciones de asalto cerca del puerto”. La captura de Mariupol sería una primera victoria importante para Rusia. En el plano propagandístico, ante todo, dada la “sequía” de victorias que recogió hasta ahora el ejército ruso. Y porque permitirá consolidar sus ganancias territoriales costeras a lo largo del Mar de Azov y unir el Donbass con la ocupada provincia ucraniana de Crimea. Moscú la invadió y anexó en 2014.

Según el director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, más de 100.000 civiles están al borde de la inanición en Mariupol, careciendo de agua, alimentos y calefacción. Nada nuevo para quienes siguen el martirio de una ciudad que fue hasta el 24 de febrero un rico y apacible puerto sobre el Mar de Azov.

Según el canciller austríaco Karl Nehammer, quien se reunió con Vladimir Putin en Moscú hace una semana, el presidente ruso cree que está ganando la guerra que inició con su invasión de Ucrania el 24 de febrero. “Ahora está en su propia lógica de guerra”, dijo Nehammer al canal estadounidense NBC. “Cree que está ganando la guerra”.

La viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, exigió la apertura de una ruta de evacuación para los soldados heridos de Mariupol. Al mismo tiempo, anunció la suspensión de los corredores humanitarios para la evacuación de civiles del este de Ucrania, por falta de garantías del ejército ruso sobre el cese del fuego. En la región de Kiev, Rusia ruso atacó con misiles una fábrica de municiones. En los últimos días, las fuerzas rusas han llevado a cabo varios ataques contra fábricas militares en Kiev y su región, tras la destrucción del crucero Moskva en el Mar Negro. Este fue hundido por dos misiles ucranianos, una victoria militar y simbólica muy importante. Rusia niega que el buque se haya perdido por un ataque y que solo sufrió un incendio. El sábado mostró a supuestos marinos sobrevivientes en el puerto de Sebastopol. Pero, aún asumiendo que fueran ex tripulantes del crucero, según analistas sólo eran unos 250, cuando el Moskva tenía 510 tripulantes.

Cadáveres no queridos

Más de 7.000 soldados rusos muertos están almacenados en morgues y vagones de tren refrigerados en toda Ucrania, dijo a "The Washington Post" Oleksiy Arestovych, asesor de la administración presidencial de Ucrania. "Dijeron: 'No creemos en tales cantidades. No tenemos este número. No estamos listos para aceptarlas'" fue según Arestovych la reacción de las autoridades rusas. Más de 1.500 soldados rusos muertos se encuentran en morgues sólo en la ciudad de Dnipro, Ucrania, informó su alcalde Mykhailo Lysenko el 13 de abril.