El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró solidario con las protestas de los "chalecos amarillos" en Francia y las vinculó con el Acuerdo de París contra el cambio climático. El mal momento del gobierno del presidente Emmanuel Macron fue aprovechado también por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien lamentó la represión en París, pese a que en su país reprimer con brutalidad las protestas callejeras y gobierna con mano de hierro. La ultraderecha europea en general ha buscado mostrar su respaldo a los "chalecos amarillos".

"El Acuerdo de París no está funcionando demasiado bien para París. Hay protestas y disturbios en toda Francia. La gente no quiere pagar sumas enormes de dinero, en muchos casos a países del Tercer mundo (que están dirigidos de forma cuestionable), para quizá proteger el medioambiente", escribió ayer de mañana en Twitter el presidente estadounidense. "(Los manifestantes) Corean 'Queremos a Trump!' Me encanta Francia", añadió. Más tarde, luego de que París informara que una treintena de personas habían resultado heridas y que había más de 600 detenidos, Trump escribió que era un "día y una noche muy triste en París". "¿Tal vez es hora de acabar con el ridículo y extremadamente caro Acuerdo de París y devolver el dinero a la gente en forma de impuestos más bajos?", se preguntó el mandatario. "Estados Unidos se ha adelantado a los acontecimientos al hacer eso, y es la única potencia donde las emisiones bajaron el año pasado!", agregó Trump en Twitter.

El pasado martes, Trump también presumió de que las protestas de los "chalecos amarillos" suponían un espaldarazo a su decisión de retirarse del Acuerdo de París, debido a que obligaron al gobierno francés a suspender y luego anular la suba de un impuesto al combustible con fines ecologistas.

El ex jefe de campaña de Trump y gran ideólogo de la nueva derecha, Steve Bannon, comparó al movimiento francés con los votantes de Trump y con los partidarios del Brexit en el Reino Unido. Describió a los manifestantes como "exactamente el mismo tipo de personas que eligieron a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016, el mismo tipo de gente que votó por el Brexit, que quieren tomar el control de sus países", sostuvo. Bannon hizo esos comentarios durante un evento organizado por el Parlamento regional flamenco de Bélgica para manifestar su oposición al pacto de migración de las Naciones Unidas, ante de su prevista firma la próxima semana. Los flamencos amenazan retirar su apoyo al gobierno belga en caso de adherir a ese pacto internacional.

Marine Le Pen, líder de la Alianza Nacional de extrema derecha de Francia, que también participó, criticó también el pacto al considerar "indecente" concebir más migración en un momento en que los franceses "se están levantando para defender su poder adquisitivo y su dignidad".

Desde Estambul

Turquía observa con preocupación las calles europeas y se opone al "uso excesivo de la fuerza" contra los manifestantes, dijo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en referencia al movimiento de los "chalecos amarillos" de Francia. "Quienes acusaron a nuestra policía de represión deberían ver lo que sus policías están haciendo ahora", dijo Erdogan en referencia a la intervención de la policía francesa "de la forma más dura" en París. Las "escenas de caos" muestran que Europa no pasa el "test sobre democracia, derechos humanos y libertad", dijo a sus seguidores en Estambul. Erdogan pasó así factura a los gobiernos europeos que critican a su régimen islámico conservador, el que se ha vuelto abiertamente represivo desde que Erdogan ahogó un alzamiento militar en 2016. Cientos de periodistas y docentes están en prisión desde entonces y las manifestaciones públicas son prohibidas y duramente reprimidas. La comparación con Europa es claramente falaz pero le sirve a Erdogan para atizar el nacionalismo turco. Turquía tendrá elecciones locales el 31 de marzo y Erdogan aprovecha la campaña para vincular a la oposición con "potencias extranjeras".