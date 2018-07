Trump y el New York Times se trenzaron en una feroz discusión

El presidente Donald Trump se reunió con el director del famoso New York Times en secreto para discutir la cobertura que los medios dan a su gobierno, incluida la constante acusación del mandatario sobre que se producen "fake news", las "noticias falsas". Ayer, al conocerse la noticia por medio de un tuit matutino de Trump, ambos se trenzaron en una "guerra" de declaraciones. El presidente lanzó una furibunda serie de tuits a lo largo del día, luego de que el joven director del Times respondiera a la publicidad del encuentro de parte del presidente con un comunicado. Cada uno dio su versión del encuentro, ocurrido el 20 de julio en la Casa Blanca.

La reunión entre Trump y el editor y copropietario del diario más famoso de Estados Unidos, Arthur Gregg Sulzberger, ocurrió el 20 de julio pasado, admitieron tanto la Casa Blanca como el Times. "Tuve una reunión muy buena e interesante en la Casa Blanca con A.G. Sulzberger, el editor del New York Times", tuiteó Trump bien temprano. "Pasé mucho tiempo hablando sobre la gran cantidad de noticias falsas que los medios publican y sobre cómo las noticias falsas han transformado hasta la expresión 'enemigo del pueblo'. Es triste!".

Sulzberger, de 37 años y que asumió el mando del diario el 1º de enero pasado de manos de su padre, reaccionó con un comunicado, en el que afirma que le comentó al presidente que su lenguaje incendiario hacia los medios "no solo es divisivo, sino también muy peligroso". Indicó que la retórica del mandatario estaba siendo utilizada por gobiernos autoritarios para justificar los ataques a periodistas. "Le advertí que estaba poniendo vidas en peligro, que estaba socavando los ideales democráticos de nuestra nación y que estaba erosionando una de las exportaciones más grandes del país: el compromiso con la libertad de expresión y la prensa libre", puntualizó Sulzberger.

Modelo de éxito

No es raro que Trump describa al Times, diario que regularmente lee y al que ha dado varias entrevistas, como el "decadente New York Times". Pero en mayo, el diario reportó un ingreso bruto en el primer trimestre de 414 millones de dólares. El diario tiene 2,6 millones de suscriptores online, sin contar los del diario en papel. Se considera un modelo de éxito la reconversión del Times a la era digital, llevada adelante por el padre del nuevo editor jefe, quien dirigió la empresa entre 1992 y 2017. A.G. Sulzberger es el sexto miembro de la familia Ochs-Sulzberger en dirigir el diario, desde que el patriarca Adolph S. Ochs lo compró en 1896.

Trump ha descripto a los medios como el "enemigo del pueblo" y frecuentemente los acusa de divulgar "noticias falsas", "fake news", un término que utiliza para casi todas las noticias que no lo favorecen.

Sulzberger dijo que aceptó la invitación de la Casa Blanca para una reunión para que de esa forma pudiera discutir la "retórica profundamente inquietante" de Trump. Indicó que los editores del diario se han reunido desde hace años con los presidentes y otras figuras públicas que tienen problemas con la cobertura que les hacen. Tal vez se excusó así del secreto que cubrió la reunión hasta ayer, cuando se conoció a través de Trump.

"Ultima oportunidad"

Luego de que Sulzberger sucedió a su padre y asumió el cargo de "editor" el 1º de enero, Trump tuiteó que su ascenso le daba al diario "la última oportunidad" para cumplir con la visión de imparcialidad de su fundador.Ayer el diario informó de la noticia que lo involucraba directamente. "Trump y el editor del New York Times, A. G. Sulzberger, se enfrentaron en un feroz enfrentamiento público el domingo por las amenazas de Trump contra el periodismo, después de que Sulzberger dijo que el presidente tergiversó una reunión privada y que Trump acusó a The Times y a otros periódicos de poner vidas en riesgo con reportajes irresponsables", reseñó el diario dirigido por Sulzberger. La larga y contundente refutación de Sulzberger "fue una sorprendente respuesta al presidente por parte del editor de 37 años de un periódico con el que Trump ha tenido una larga y complicada relación. Y aparentemente tocó un nervio: el presidente disparó una serie de tuits furiosos por la tarde, acusando a los periódicos de ser antipatrióticos", agregó el diario en su crónica del hecho. En sus tuits, Trump denostó no sólo al diario neoyorkino. "No permitiré que nuestro gran país sea vendido por los que odian a los trumpistas en la moribunda industria de los diarios", escribió el presidente, siempre en Twitter, su medio de comunicación favorito. "El fallido New York Times y el Washington Post no hacen más que escribir malas historias incluso sobre logros muy positivos ¡y nunca cambiarán!", agregó el volcánico mandatario republicano.