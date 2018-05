Trump se verá con Kim Jong-un el 12 de junio en Singapur

La histórica reunión entre Donald Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se celebrará el 12 de junio en Singapur, según tuiteó ayer el presidente estadounidense, en un encuentro allanado además por la liberación de tres ciudadanos estadounidenses por parte de Pyongyang. "Ambos trataremos de convertirlo en un momento muy especial para la paz mundial!", dijo Trump en su cuenta de Twitter sobre la reunión. Según el Departamento de Estado, los planes apuntan a un encuentro de un día. Sin embargo, existe la posibilidad de que, en caso de ser necesario, el encuentro se prolongue hasta la jornada siguiente. Ambas partes eligieron así a una ciudad-Estado que declaró su independencia del Reino Unido en 1963 y que es conocida por su amplia convivencia pacífica y estrecha entre las culturas y religiones más divergentes. La fecha y lugar del encuentro se dieron a conocer dos meses después de que se anunciase que este se celebraría. Las conversaciones se llevarán a cabo después de un año de escalada retórica y sanciones por las pruebas nucleares y misilísticas de Corea del Norte.

El anuncio de Trump se produce horas después de que el presidente recibiese personalmente a los tres ciudadanos estadounidenses que estaban encarcelados en Corea del Norte. Su puesta en libertad estaba considerada como una condición para que se celebrase el encuentro, aunque Washington nunca lo confirmó. Los estadounidenses volaron a EEUU junto al secretario de Estado, Mike Pompeo, quien se reunió en Corea del Norte con Kim para cerrar los detalles del encuentro.

El avión aterrizó en la base militar Andrews a las afueras de Washington, donde ya se encontraba la cúpula del gobierno estadounidense para saludarlos. "Es para mí un gran honor poder ayudarlos", dijo Trump. "Esta es una noche especial para estas tres personas realmente maravillosas. Felicidades por estar en este país", añadió el presidente, que acudió también acompañado de su mujer Melania. Trump los recibió directamente en el avión y después todos salieron del mismo, dos de ellos haciendo signos de victoria en lo alto de la escalera, antes de volver a pisar suelo estadounidense. En la base militar ondeaba una bandera estadounidense gigante.

Actividades contra el Estado

Pyongyang acusó a Kim Dong Chul, Kim Hak Song y Tony Kim, todos estadounidenses de origen coreano, de actividades en contra del Estado, pero sus arrestos fueron ampliamente percibidos como una estrategia política y agravaron en su día la difícil relación entre los países. Estuvieron detenidos por diferentes períodos, entre uno y dos años. Son los últimos de una serie de estadounidenses que han sido detenidos en el Norte en los últimos años por lo que parecen ser delitos menores, que generalmente han sido puestos en libertad cuando funcionarios de EEUU o líderes políticos fueron a abogar por ellos en persona.

El líder de Corea del Norte considera que su planeado encuentro con Trump es una oportunidad "histórica" para un futuro mejor, informaron este jueves medios estatales norcoreanos. La reunión con Trump será además un "excelente primer paso para impulsar la evolución positiva en la península coreana", dijo Kim a Pompeo, que se encontraba en Pyongyang para preparar la cumbre. Kim y Pompeo hablaron sobre "cuestiones prácticas" con vistas al encuentro entre los dos líderes y alcanzaron un "consenso satisfactorio" para ambas partes, informaron medios, sin dar detalles.

Desde el final de la guerra de Corea (1950-53), que quedó sin un tratado de paz, ningún presidente de EEUU en funciones se reunió con un líder norcoreano. Los funcionarios estadounidenses de mayor cargo que estuvieron en Corea del Norte son la ex secretaria de Estado Madeleine Albright en 2000 y Pompeo, quien fue en busca de los ahora ex prisioneros. En tanto, los ex presidentes Bill Clinton y Jimmy Carter visitaron Corea del Norte después de dejar el poder. EEUU exige la desnuclearización completa de la península coreana. Aunque se consiga un acuerdo, Washington quiere mantener las sanciones sobre Pyongyang hasta que se compruebe que éste se cumple. Según Corea del Sur, su vecino del norte está dispuesto a la desnuclearización.

Regreso triunfal. Trump recibe a los tres estadounidenses liberados.