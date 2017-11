Trump se pelea con las agencias de inteligencia por Putin

Ex jefes de agencias de inteligencia de Estados Unidos afirmaron que el presidente Donald Trump "debería avergonzarse" tras calificarlos de "hackers de la política" por haber investigado la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, que llevaron al mandatario a la Casa Blanca . "Considerando la fuente de la crítica, creo que esa crítica como una medalla de honor", dijo John Brennan, ex jefe de la CIA, en un programa de la CNN donde apareció junto al ex director nacional de inteligencia, James Clapper. Trump hizo esos comentarios ofensivos mientras está de gira por Asia. En Vietnam trató de mostrarse amigable con el ruso Vladimir Putin. Ayer Trump intentó enmendar sus afirmaciones sobre los servicios de inteligencia de su país y el escándalo del "Rusiagate", en el que su entorno de confianza está profundamente involucrado.

"Me parece particularmente reprensible que en el Día de los Veteranos Donald Trump ataque y ponga en duda la integridad y el carácter de Jim Clapper, que vistió el uniforme militar por 35 años", comentó Brennan en la CNN. "Pienso que es algo de lo que Trump debería avergonzarse", añadió.

Trump, que se encuentra en Filipinas al final de una gira de 12 días por Asia, arremetió contra Brennan, Clapper y el ex director del FBI James Comey —a quienes calificó de "hackers de la política— tras recibir duras críticas por decir que el ruso Vladimir Putin era "sincero" al afirmar que Rusia no había interferido en los comicios estadounidenses de 2016, donde Trump venció a la demócrata Hillary Clinton. La campaña fue muy anómala, con continuas filtraciones de información confidencial que perjudicaron casi exclusivamente a la postulante demócrata. Las investigaciones del FBI, de un fiscal especial federal y del Congreso señalan al Kremlin como autor de esas filtraciones.

"Realmente creo que si me dice esto, es que lo dice de verdad", dijo Trump sobre Vladimir Putin a los periodistas que lo acompañaban en el avión presidencial Air Force One rumbo a Hanoi el sábado. La relación turbia entre el Kremlin y Trump es materia de debate nacional en EEUU desde antes incluso de la campaña de 2016. En un sorpresivo ataque, Trump sugirió que daba más credibilidad a las afirmaciones de Putin que a las de Bernnan, Clapper y Comey sobre los hallazgos de las agencias de inteligencia respecto a la interferencia rusa. "Quiero decir, denme un respiro, son hackers de la política", dijo Trump al mencionar a los tres ex jerarcas de la inteligencia y acusar a los demócratas de fomentar la controversia sobre la infiltración rusa en su campaña electoral.

El presidente dijo que Comey, despedido por él en mayo ante el avance de la investigación sobre la injerencia de Moscú en la campaña, era "un mentiroso", y reiteró que Putin rechazó de manera "vehemente" cualquier intromisión. Trump pareció dar así más valor a la negativa de Putin, harto reiterada, que al material de prueba que acumulan las agencias de inteligencia.

Así planteado el conflicto, Brennan y Clapper devolvieron ayer el golpe en la CNN, y describieron la tibia respuesta de Trump a la intromisión rusa como un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. "Putin esta determinado a debilitar nuestro sistema, nuestra democracia y nuestro todo nuestro proceso" político, afirmó Clapper. "Y tratar de pintarlo de cualquier otra manera es, creo, increíble, y, de hecho, representa un peligro para este país".

Brennan agregó: "Creo que le está dando un pase a Putin, y creo que demuestra al señor Putin que Donald Trump puede ser engañado por líderes extranjeros que van a apelar a su ego y tratar de aprovechar sus inseguridades, lo cual es muy, muy preocupante".

Ayer, Trump matizó un poco sus criticas iniciales al afirmar que "más allá de que crea o no" las acusaciones de intromisión rusa, "estoy con nuestras agencias, en especial como está actualmente constituido su liderazgo", una frase que excluye a Clapper, Brennan y Comey.

Pero el actual jefe de la CIA, Mike Pompeo, nombrado por Trump, ha retirado su apoyo a los hallazgos sobre la injerencia rusa en la campaña electoral.

Mediación con China

Donald Trump ofreció mediar en la disputa territorial por el mar de China Meridional, donde Pekín construye islas artificiales. La propuesta de Trump corre el riesgo de ser rechazada por China que afirma que Estados Unidos no tiene un papel en el diferendo. Horas después, los líderes de China y Vietnam dijeron que habían alcanzado un "consenso" para gestionar las disputadas aguas, durante una vista del presidente chino, Xi Jinping. China reivindica la casi totalidad de este estratégico mar. Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei y Taiwán también reivindican sectores. Hanoi busca el respaldo de Washington. Pero nadie pudo hasta ahora frenar a China impidiendo que continuase la creación de islas artificiales. En 2014 China envió una plataforma petrolera frente a las costas de Vietnam, lo que provocó violentas protestas en ese país.