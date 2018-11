El presidente Donald Trump dijo que no quiere escuchar la grabación de audio del asesinato del periodista opositor saudita Jamal Khashoggi, aseguró en una entrevista que emitió el canal Fox.

"Tenemos la grabación", dijo en referencia al audio que le entregó el gobierno turco. "No me gustaría escuchar la cinta, no hay motivo para hacerlo", dijo señalando que ser informado de lo ocurrido es suficiente para él. Trump preguntó a su asesor si debería escuchar la cinta y éste se lo desaconsejó. "Sé todo lo que se deriva de esa cinta sin tener que escucharla", dijo, asegurando que es dolorosa y horrible. El asesinato fue "muy violento, despiadado y terrible", añadió.

Khashoggi, columnista de The Washington Post y crítico acérrimo del príncipe heredero saudita, fue asesinado el 2 de octubre después de ingresar al consulado de su país en Estambul para realizar un trámite con el fin de casarse con su novia turca. Fue torturado, descuartizado y sus restos fueron eliminados en Estambul. Aún no han sido localizados. Un comando de asesinos que incluía un médico forense fue enviado por el gobierno saudita para tenderle la trampa mortal a Khashoggi.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reconoció hace días por primera vez la existencia de grabaciones de audio sobre el asesinato, que dijo haber entregado a una serie de países, entre ellos a Estados Unidos. El diario The New York Times publicó que los audios incluyen una llamada de teléfono de un miembro del comando de asesinos a Riad para informar de que la misión estaba cumplida.

Trump presentará "un informe muy completo" sobre la muerte del periodista probablemente hoy o mañana, que incluirá quién ordenó el asesinato y quién lo llevó a cabo.

Washington aseguró el sábado que Estados Unidos todavía no tiene una conclusión final sobre el caso, después de que los medios de su país divulgaran conclusiones de la investigación de la CIA señalando sin margen de duda que fue el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salman, quien ordenó el asesinato.

Arabia Saudita negó una y otra vez la implicación del príncipe heredero en el asesinato y asegura que miembros del gobierno enviaron por su propia cuenta al "equipo especial" de asesinos, integrado por 15 hombres, a acabar con el periodista. La fiscalía saudita pidió la pena de muerte para cinco de los involucrados el jueves pasado.