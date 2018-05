Trump se negaría a ser interrogado por un fiscal especial

El presidente Donald Trump podría acogerse a la quinta enmienda de la Constitución, que protege el derecho a no autoincriminarse, y no declarar en las investigaciones sobre los vínculos entre su campaña y Rusia, declaró su nuevo abogado, el famoso ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani. En tanto, la situación de Trump se complica en otro frente: la ex estrella porno Stormy Daniels se burló del presidente en televisión y su abogado afirma que no terminará el mandato.

En cuanto a Giuliani, lanzó la posibilidad de invocar la quinta enmienda, pero al mismo tiempo se mostró cauto. "No hay manera en que yo pueda estar seguro de ello", dijo Giuliani en el programa político de domingo "This Week". Giuliani dijo que a pesar de que Trump ha dicho que está dispuesto a ser interrogado por el fiscal independiente Robert Mueller, tratará de disuadirlo de que lo haga. "Si lo hace, lo procesarán por perjurio, como hicieron con Martha Stewart", señaló Giuliani. Mueller investiga las filtraciones de información interna del Partido Demócrata que favorecieron a la campaña de Trump. Esas filtraciones fueron obra, según todos los indicios, de los servicios de inteligencia de Rusia. Vladimir Putin fue hasta hace poco tiempo un aliado y amigo de Trump. En cambio, su contendiente en la carrera presidencial, la demócrata Hillary Clinton, es una declarada adversaria del Kremlin de Putin. Las filtraciones de correos electrónicos, realizadas a través de WikiLeaks en 2016, dañaron claramente las chances de Clinton, que en noviembre de ese año perdió la competencia electoral ante Trump.

Giuliani, quien fue contratado por Trump el mes pasado, dijo que todavía está tomando conocimiento de los detalles del caso Mueller y de si Trump estaba al tanto del pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels. Agregó que no sabe cuándo Trump se enteró de ese pago, hecho por el anterir abogado de Trump, Michael Cohen.

Giuliani indicó que Trump no necesariamente cumpliría con una citación de Mueller, pero no descartó que el presidente tenga una entrevista con el fiscal especial. "El es el presidente de Estados Unidos", remarcó Giuliani. "Podemos reivindicar el mismo privilegio que otros presidentes". En un acto de campaña en 2016, Trump criticó a colaboradores de Hillary Clinton por acogerse a la quinta enmienda durante una investigación del Congreso.

Una disputa legal sobre una citación a Trump casi seguramente llegaría a la Corte Suprema, que nunca ha decidido con claridad si los presidentes pueden ser obligados a declarar bajo juramento. Durante el caso Watergate, en los primeros años 70, la Corte falló que un presidente podía ser conminado a cumplir con una citación. Dos décadas más tarde, Bill Clinton se sentó voluntariamente ante el fiscal especial Ken Starr tras recibir una citación por el caso Monica Lewinski.

La nueva entrevista con Giuliani se produce luego de días de testimonios contradictorios sobre las investigaciones sobre el presidente. Cuando se le preguntó a Trump el mes pasado en el avión presidencial si conocía del pago a Daniels, dijo que no. Pero Giuliani reveló la semana pasada que Trump había reembolsado a Cohen el pago.

Stormy al ataque

En tanto, Stormy Daniels no se queda quieta. El sábado a la noche se enfrentó a un Donald Trump encarnado por el actor Alec Baldwin, en el popular programa humorístico "Saturday Night Live". Ella y su abogado Michael Avenatti parecen envalentonados tras la revelación de Giuliani de que Trump reembolsó dinero a su abogado.

Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, afirma haber tenido una relación con el presidente en 2006, y haber recibido 130.000 dólares de Cohen en 2016 para no revelarlo.

Su abogado Avenatti la secundó en el diario británico The Guardian. "Al final, Trump se verá obligado a renunciar", dijo al periódico. "Creo firmemente que habrá demasiadas pruebas de su mala conducta y de quienes lo rodean para que pueda sobrevivir el resto de su mandato", agregó. Hasta esta semana Trump había negado todo conocimiento del pago por parte de Cohen, limitándose a admitir que éste lo representaba en el litigio frente a Stormy Daniels.

