Trump reveló por error información clasificada

Un video difundido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta personal de Twitter (@realDonaldTrump) muestra con la cara descubierta a los integrantes de un equipo de la unidad de combate de élite SEAL de la Marina estadounidense desplegado en Irak, según informó la revista estadounidense Newsweek, que analizó a fondo las imágenes y consultó con expertos militares en Inteligencia.

Según la noticia, el despliegue de esta unidad militar de élite estadounidense —la misma que abatió en su mansión de Abbottabad (Pakistán) al fundador de Al Qaeda, Osama bin Laden, en mayo de 2011— siempre se hace de forma encubierta y las caras e identidades de sus integrantes no se revelan por motivos de seguridad, ante la amenaza que podría suponer para las vidas de estos militares.

La revista estadounidense señaló que Trump, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, puede desclasificar información pero subrayó que generalmente no se revela públicamente el despliegue de una unidad de operaciones especiales, "fundamentalmente si los militares de la unidad están desplegados". En esos casos, las autoridades suelen borrar o difuminar las caras de los integrantes de las unidades de fuerzas especiales de las fotos y videos que se difunden públicamente, algo que no sucedió en esta ocasión. El video difundido por Trump en Twitter no difumina las caras de los militares. Altos cargos militares contaron que la información sobre las unidades desplegadas está casi siempre clasificada y que desvelar este extremo supone un incumplimiento en materia de seguridad operativa.

Trump visitó el miércoles pasado por sorpresa a las tropas estadounidenses desplegadas en Irak, acompañado por la primera dama, Melania Trump. Ambos posaron con las tropas estadounidenses para fotos y videos durante su visita a la base aérea Al Asad en Irak. El pool de prensa que viajó con Trump a Irak contó que los detalles del viaje estuvieron sometidos a un embargo informativo hasta que el mandatario finalizara su discurso ante un grupo de unos 100 militares, en su mayoría miembros de operaciones especiales desplegados para misiones de combate en Irak y en Siria.

La información del reducido equipo de periodistas autorizado a viajar con Trump y que debe facilitar la información al resto de medios acreditados señala además que Trump durante su visita se paró a tomarse una foto con un teniente coronel de la Marina que se identificó como el capellán de uno de los equipos de los SEAL. "En ese caso, hagámonos una foto", afirmó Trump cuando el militar se dirigió a él.

Después de que el avión presidencial abandonara el espacio aéreo iraquí, el presidente estadounidense difundió en su cuenta personal de Twitter un video con imágenes de su visita. En el video, el mandatario y la primera dama aparecen posando con los miembros del equipo SEAL, vestido con uniforme de campaña y con gafas de visión nocturna.

Malcolm Nance, un ex especialista de Inteligencia de la Marina estadounidense con experiencia en Irak, contó que la difusión de este video supone un incumplimiento de los procedimientos tradicionales que establecen que hay que salvaguardar las identidades de los miembros de fuerzas especiales estadounidenses, particularmente cuando están desplegados en zonas de combate. "La seguridad operativa es el aspecto más importante de los despliegues de personal. Los nombres reales, las caras, las identidades del personal implicado en operaciones especiales o actividades son generalmente mantenidos en secreto en una zona de combate", subrayó Nance.