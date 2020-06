El presidente Donald Trump elevó la presión sobre los gobernadores tras una semana de disturbios provocados por la muerte de George Floyd al exigir ayer que Nueva York llame a la Guardia Nacional a reprimir a los "malvivientes y perdedores".

"Si una ciudad o estado se niega a tomar las medidas necesarias para defender la vida de sus residentes, entonces desplegaré al Ejército de Estados Unidos y resolveré el problema rápidamente", agregó el mandatario.

Mientras Trump decía esto en la casa Blanca, la Policía disparaba gases lacrimógenos para disipar a los manifestantes en un parque público ubicado enfrente. Las imágenes se transmitieron en vivo por televisión.

Tras la séptima noche de manifestaciones pacíficas y actos de vandalismo, ataques a la policía y robos, el presidente amplió sus reclamos de mano dura.

"NYC, llama a la Guardia Nacional", tuiteó. "Los malvivientes y perdedores te están destrozando. Actúa rápido! No cometas el mismo error horrible y fatal que cometiste con hogares de ancianos".

En Nueva York el lunes por la noche la gente rompió escaparates de tiendas cerca del Rockefeller Center y derribaron la puerta de la tienda departamental Macy's a pesar del toque de queda, el primero que declara la ciudad en décadas. La policía detuvo a unas 700 personas e informó que varios agentes resultaron heridos.

Nueva York y otras ciudades se preparaban para nuevos disturbios anoche, y el alcalde Bill de Blasio extendió el toque de queda para toda la semana. "Tendremos unos días difíciles", dijo, y pidió ayuda a los líderes comunitarios: "Creen la paz... Pónganse de pie", les dijo.

Veintinueve estados han convocado a más de 20.000 efectivos de la Guardia Nacional para reprimir los disturbios, pero Nueva York no es uno de ellos. De Blasio ha dicho que no quiere la Guardia Nacional, y el gobernador Andrew Cuomo dijo que no la enviará a la ciudad si el alcalde no lo quiere.

Durante la violencia que se registró en ciudades de costa a costa el lunes por la noche, agentes de policía fueron heridos de bala, atropellados y atacados con piedras y botellas.

En Filadelfia, cientos de manifestantes bloquearon una autopista en el centro de la ciudad. En Atlanta, la policía lanzó gases lacrimógenos. En Nashville, más de 60 efectivos de la Guardia Nacional bajaron sus escudos a pedido de los manifestantes pacíficos. Y en una manifestación en Buffalo, Nueva York, en SUV atropelló a un grupo de agentes de policía.

"Hemos estado sentados sobre un polvorín desde hace algún tiempo y ha estallado", dijo la comisionada de policía de Filadelfia, Danielle Outlaw.

Peligro de contagios

Varios expertos de salud pública observaban alarmados la proximidad de los participantes y, en muchos casos, la falta del uso de mascarillas, lo que aunado al uso de gases lacrimógenos por parte de la policía, podría provocar nuevas transmisiones de coronavirus.╠

■□Muchas de las protestas estallaron en sitios donde el virus aún circula ampliamente entre la población. De hecho, un análisis de The Associated Press reveló que las manifestaciones han ocurrido en cada una de las 25 comunidades con las mayores concentraciones de casos nuevos en Estados Unidos. Algunas de ellas han registrado protestas de gran tamaño durante varios días, incluidas las ciudades de Minneapolis, St. Paul, Chicago, Washington D.C. y Los Ángeles.╠

■□Las protestas han ocurrido justo en momentos en que comunidades de toda la nación redujeron las restricciones a negocios y a la vida pública que fueron implementadas para frenar la propagación del virus, incrementando la preocupación de que los dos factores en conjunto puedan resultar en un repunte de casos a nivel nacional.╠

■□"Como nación, tenemos que estar preocupados de un repunte", advirtió la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser,

Biden

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, castigó a Trump porque —dijo— parece "más interesado en el poder que en los principios". "Cuando se dispersa a manifestantes pacíficos por orden del presidente desde el umbral de la casa del pueblo, la Casa Blanca, usando gas lacrimógeno y granadas de detonación, a fin de escenificar una foto en una iglesia noble, se nos puede perdonar por creer que el presidente está más interesado en el poder que en los principios", expresó Biden, hablando ante la Alcaldía de Filadelfia (Pensilvania).

Los ciudadanos de siete estados de Estados Unidos y Washington, la capital, votaron ayer en elecciones primarias para elegir a los candidatos republicanos y demócratas para las elecciones de noviembre, en medio de toques de queda.