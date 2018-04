El presidente de Estados Unidos Donald Trump prometió que responderá con "una importante decisión" en las próximas 24 o 48 horas al "atroz" ataque con armas químicas lanzado contra la ciudad siria de Duma por fuerzas del régimen sirio de Bashar Assad. Las evidencias preliminares y el largo historial de ataques químicos del régimen sirio dejan poco margen a las dudas sobre la veracidad del ataque contra la ciudad rebelde de Duma, que dejó al menos 150 civiles muertos, muchos de ellos, niños.

Según dijo el presidente en el marco de una reunión con su gabinete, se tomará una "importante decisión" en las próximas 24 o 48 horas. "Fue atroz. Fue horrible", dijo Trump, para quien "se trata de una cuestión de humanidad y no se puede permitir que ocurra", dijo Trump junto a muchos de sus más altos funcionarios del área de seguridad nacional y defensa.

Según organizaciones humanitarias que operan en Siria, más de 150 personas murieron y unas 1.000 resultaron heridas en el ataque con armas químicas contra Duma, la última ciudad de la región de Guta Oriental que sigue bajo control rebelde. "Si son los rusos, si es Siria, si es Irán, si son todos juntos, lo veremos", añadió el presidente Trump, en referencia a los grandes aliados del dictador sirio Assad. Tanto Irán como Rusia han descartado el ataque químico como "un complot" o falsas informaciones. Pero las evidencias sobre el terreno son muy fuertes y suman a cada hora más testimonios e indicios.

Antes de Trump, el secretario de Defensa de Estados Unidos, general James Mattis, no había descartado que Washington tome represalias militares contra el regimen sirio y anunció que discutirá el incidente con sus aliados y socios. "No descarto nada en este momento", dijo Mattis cuando se le preguntó si Estados Unidos lanzaría ataques aéreos contra las tropas de Assad. "Lo primero que tenemos que examinar es por qué todavía se están usando armas químicas si Rusia era el garante de la retirada de todas las armas químicas", añadió, en referencia a un acuerdo alcanzado luego de un ataque anterior, y por el que Siria, presuntamente, entregó todas sus armas químicas a su aliada Rusia. Luego de un acuerdo firmado por Assad bajo la amenaza de un ataque militar masivo de EEUU, en septiembre de 2013 firmó un acuerdo para entregar,supuestamente, la todalidad de su arsenal químico. En junio de 2014 se entregó oficialmente hasta la última gota de químicos. Pero con posterioridad ha habido varios ataques contra civiles, como el de abril de 2017 que desató un bombardeo con misiles por parte de EEUU contra una base aérea siria.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, descalificó como "provocación" las denuncias del ataque en Duma, y las atribuyó a una "campaña antirrusa" de Occidente. Esta reacción retórica es habitual en el gobierno de Vladimir Putin. Lavrov aseguró que especialistas rusos "ya han realizado investigaciones en el lugar de los hechos" y no han encontrado ningún rastro de gas cloro, que tal vez sería el utilizado.

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) anunció que ya ha hecho un análisis provisional de las informaciones y el grupo destinado a Siria está recabando más datos sobre las sustancias usadas. Los expertos internacionales interrogan a testigos y toman muestras del suelo y de tejidos que serán analizadas, pero no tienen un mandato que les permita juzgar quién fue responsable. Si podía hacerlo hasta diciembre de 2017, un grupo conjunto de investigadores de la OPAQ y de la ONU, pero tras un veto de Rusia su mandato no fue renovado. Rusia es una aliada militar y política clave de Assad. El ingreso militar directo de Rusia permitió dar vuelta el conflicto en octubre de 2015. El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raad al Hussein, afirmó que "la condena verbal es clara y enormemente insuficiente". "El mundo _y en particular los países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad_ tienen que despertarse, y despertarse rápido, al daño irreparable que se está inflingiendo a una de las normas más importantes para el control de armas y la prevención del sufrimiento humano".

Bombardeo israelí

Aunque EEUU no había reaccionado ayer militarmente sí hubo una acción militar de Israel, aunque esta no reconoció la operación. La noche del domingo, cazas israelíes bombardearon una base aérea siria usada por Irán y mataron a cuatro de sus oficiales, que actuaban como asesores militares, además de una decena de soldados sirios. El independiente Observatorio Sirio de los Derechos Humanos confirmó el ataque, previamente denunciado por la agencia estatal siria Sana, que habló de muertos y heridos pero sin dar cifras.

Rusia y Siria acusaron a la fuerza aérea israelí. Dos F-15 israelíes dispararon ocho misiles contra el aeropuerto militar conocido por la sigla T-4 desde espacio aéreo libanés, afirmó el Ministerio de Defensa ruso. Rusia tiene numerosos aviones en Siria y un control minucioso de su espacio aéreo con sus radares. Siria advirtió a Israel sobre "peligrosas consecuencias" por el ataque, aunque como en bombardeos israelíes anteriores, no parece que Siria esté en condiciones de tomar represalias. Damasco afirmó que el ataque no hubiera sido posible sin el apoyo de Estados Unidos, según una carta enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Consejo de Seguridad de la ONU. Israel ya había atacado la misma base en febrero, después de que un dron iraní despegó desde allí y entró en su espacio aéreo. En esa operación, y por primera vez en muchos años, Siria logró derribar un caza israelí. Como usó misiles rusos, no quedó totalmente claro si fue personal sirio o ruso el que logró el derribo, el primero de un avión de Israel desde la lejana guerra de 1982.

Irán, finalmente, recoció que cuatro de sus oficiales murieron en el ataque israelí en Siria. Según el portal israelí Ynetnews, la semioficial agencia iraní Fars nombró a los cuatro caídos. Uno de ellos Mehdi Dehqan Yazdeli, es un integrante de la rama aérea de la Guardia de la Revolución. Esa división opera los drones iraníes. Israel no desmintió ni confirmó la operación contra la base T-4, como se denomina a la base Tiyas, cerca de Homs. Esta es usada rutinariamente por tropas de Irán en Siria. La Guardia de la Revolución, la fuerza militar más poderosa de Irán, combate en apoyo de Assad desde hace años y más de mil militares iraníes han muerto en suelo sirio, según Ynet.

advertencia. Trump ayer, junto a su asesor de seguridad nacional, Bolton.