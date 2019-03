Trump pidió que Rusia salga de Venezuela y Moscú le contestó duro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó ayer que Rusia "tiene que salir" de Venezuela, en referencia a los militares rusos que llegaron durante el fin de semana a ese país.

"Rusia tiene que salir", afirmó Trump al ser preguntado por la presencia militar rusa en Venezuela durante un encuentro inesperado en la Casa Blanca con Fabiana Rosales, la esposa del jefe del Parlamento venezolano, el opositor Juan Guaidó.

El domingo, dos aviones castrenses rusos aterrizaron en el aeropuerto internacional de Maiquetía, el principal de Venezuela y que sirve a Caracas, y según el diario El Nacional, a bordo había unos 100 militares.

El Departamento de Estado estadounidense advirtió que no se quedará "de brazos cruzados mientras Rusia exacerba las tensiones en Venezuela".

Sin embargo, desde Moscú, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, dijo que la presencia del personal militar ruso en Venezuela es legítima y "en estricto cumplimiento" con la constitución venezolana, sobre la base de un acuerdo bilateral sobre cooperación militar. Aseguró que la misión no necesita aprobación de la Asamblea Nacional venezolana, controlada por la oposición.

Zakharova no detalló cuántos militares rusos viajaron a Venezuela, ante versiones de prensa que indican que fueron unos 100 en dos aviones, junto con unas 35 toneladas de carga.

Zakharova despotricó contra el pedido estadounidense afirmando que Trump primero debería cumplir su propia promesa de retirar todas sus fuerzas de Siria.

"Algunos comparan a Estados Unidos con un elefante en una tienda de porcelana, pero en realidad esos animales se mueven con delicadeza y usan la razón, mientras que Estados Unidos actúa más como un vaquero en el Museo de Louvre", dijo Zakharova.

Maduro

A todo esto, en Caracas, el presidente Nicolás Maduro anunció que Caracas y Moscú firmarán una veintena de acuerdos de entendimiento durante la reunión intergubernamental de alto nivel que se celebrará en la capital rusa a principios de abril.

Según el mandatario venezolano, quien se presentó a una entrevista televisiva, durante ese encuentro serán suscritos "más de 20 acuerdos de cooperación" en economía, comercio, cultura, energía y educación.

Maduro aseguró que Moscú y Caracas están "avanzando" en las relaciones que se forjaron durante el gobierno de Hugo Chávez, y señaló que también él tiene buenas relaciones de amistad con el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Siempre he dicho que es un líder fuerte" que defiende la dignidad y la independencia de los pueblos del mundo, indicó.

Además describió a su homólogo ruso como una persona muy "objetiva" y "sincero".

En cuanto a la ayuda rusa, subrayó que hace dos semanas llegó al país latinoamericano una partida de varias toneladas de carga humanitaria y próximamente se espera la recepción de otra, con medicamentos.

La cooperación entre Rusia y Venezuela es mutuamente ventajosa y con el tiempo solo irá a más, prometió Maduro.

El Ministerio de Energía de Rusia publicó el martes un comunicado en el que también confirmó el interés en expandir la cooperación energética con Venezuela.

De acuerdo a datos preliminares, la reunión de la comisión intergubernamental de cooperación tendrá lugar en Moscú entre el 4 y el 7 de abril.

Desde el inicio de la crisis en Venezuela, Rusia defendió férreamente su cooperación con Caracas y rechazó "la injerencia destructiva" de otros Estados en los asuntos internos del país latinoamericano, precisó la agencia de noticias EFE.

Con Rosales

"Es un gran honor tener aquí a la primera dama de Venezuela, que ha pasado por mucho, por cosas por las que la gente no quiere pasar y no tendría que pasar", dijo Trump ayer a la prensa desde el Despacho Oval junto a la esposa del líder opositor designado presidente interino por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Rosales se encuentra inmersa en una gira regional que ya la ha llevado a Chile y Perú. Ayer tenía previsto reunirse en la Casa Blanca con el vicepresidente, Mike Pence, pero finalmente pudo ver a Trump, a su hija Ivanka y al asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.

El presidente Trump, al ser consultado ayer acerca de qué puede hacer Estados Unidos para aumentar la presión sobre Maduro, respondió: "Ahora mismo tienen mucha presión, no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada. Tienen mucha presión ahora mismo, así que, ya veremos".

"Fuera de lo militar, no se puede alcanzar más presión de la que ya tienen", agregó el mandatario, que reiteró que mantiene "todas las opciones abiertas", reportó la agencia de noticias EFE.

Trump pareció contradecir así sus propias declaraciones de la semana pasada, cuando afirmó que su Gobierno "todavía" no había recurrido a unas "sanciones realmente duras" contra Maduro, y que aún tenía esa herramienta disponible si veía necesario aumentar la presión.

El presidente lamentó que Maduro "no acepte la ayuda" humanitaria que Estados Unidos ha posicionado en las fronteras de Venezuela.

" Él (Maduro) prefiere que su gente se muera de hambre que recibir la ayuda", sentenció.