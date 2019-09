Trump niega presiones a Ucrania para perjudicar a Biden

¿Quemado? Biden, de campaña en Des Moines, Iowa. El ex vice de Obama preocupa a Trump.

¿Quemado? Biden, de campaña en Des Moines, Iowa. El ex vice de Obama preocupa a Trump.

El presidente Donald Trump reconoció que habló de corrupción con su homólogo de Ucrania, pero no aclaró si es cierto que le pidió investigar al hijo del ex vicepresidente Joe Biden. Este es el más competitivo precandidato presidencial de los opositores del Partido Demócrata y podría ser su adversario en las urnas el año que viene. El nuevo "affaire" de la presunta presión de Trump sobre el presidente de Ucrania ha sacudido la política de Estados Unidos este fin de semana.

En una llamada al joven mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskiy, el 25 de julio, se habló de que "no queremos que gente nuestra como el vicepresidente Joe Biden y su hijo" contribuyan a la corrupción en Ucrania, dijo Trump. Una fuente allegada al tema le dijo a la agencia AP que Trump presionó a Zelenskiy para investigar a Hunter Biden, quien trabajó para una compañía de gas ucraniana. La llamada ahora es la base de una denuncia por parte de un informante de la comunidad de inteligencia contra el presidente.

"La conversación que tuve fue en gran parte de felicitación, de corrupción, de toda la corrupción que hay", dijo Trump antes de partir hacia Texas y Ohio. "Fue en gran parte sobre el hecho de que no queremos que nuestra gente, como el vicepresidente Biden y su hijo, contribuyan a la corrupción que ya existe en Ucrania". "Ucrania tiene muchos problemas", añadió. "El nuevo presidente dijo que será capaz de eliminar la corrupción del país y yo le dije que eso sería algo muy bueno. Tuvimos una conversación increíble. Hablamos sobre muchas cosas".

Trump insistió nuevamente ayer en que no dijo "nada inapropiado" a Zelenskiy, y describió la conversación como un "10 absoluto" y "perfecta". No respondió a las preguntas sobre si publicaría una transcripción de la conversación. El presidente también pareció insinuar que sus garantías sobre que se comportó apropiadamente durante la llamada deberían ser suficientes para satisfacer a los críticos.

La Casa Blanca no respondió de manera inmediata a una solicitud para clarificar los comentarios del presidente en los que hizo referencia al ex vicepresidente y su hijo. Tras llegar ayer a Texas, Trump comentó que sopesará si divulgar detalles o la transcripción de la llamada, pero señaló que los mandatarios extranjeros no quieren que cosas como esas se hagan públicas y que deberían sentirse libres de hablar francamente con un presidente estadounidense sin preocuparse sobre si se hará pública la conversación. Trump añadió que si Ucrania divulga su propia transcripción, sería la misma que su versión de la llamada.

Los demócratas fueron unánimes al condenar a Trump por hacer esfuerzos para desprestigiar a un destacado rival político como Biden. Pero la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi es una firme adversaria de activar el procedimiento de juicio político o "impeachment" contra Trump. Esa medida no prosperaría y resultaría favorable al presidente según todos los sondeos.

Aliados de Biden, el favorito en las primarias presidenciales demócratas, aprovecharon para retratarlo como el candidato que Trump menos quiere enfrentar. Pero la controversia podría revivir el interés en las actividades comerciales del hijo de Biden.

Jesse Ferguson, estratega demócrata y ex asesor de Hillary Clinton, dijo que todas las figuras políticas "deben aceptar que Trump usará el Poder Ejecutivo como un arma en su contra, de una manera jamás vista en la historia". Clinton fue víctima en 2016 de maniobras de hackeo de sus correos electrónicos y del Partido Demócrata que influyeron claramente en su derrota ante Trump. Rusia estaba detrás de esos hackers.