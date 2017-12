Trump niega las denuncias de acoso sexual

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó ayer al Partido Demócrata de estar detrás de las acusaciones de acoso sexual contra él que han vuelto a hacer tres mujeres y de fabricarlas. "Pese a las miles de horas malgastadas y los muchos millones de dólares gastados, los demócratas han sido incapaces de mostrar ningún tipo de colusión con Rusia, así que ahora están pasando a las falsas acusaciones y las historias fabricadas de mujeres que no conozco y/o con las que nunca me he encontrado", escribió en Twitter.

Las palabras de Trump llegan un día después de que tres de las al menos 16 mujeres que lo acusaron de acoso o abusos sexuales antes de las elecciones presidenciales reiteraran públicamente sus denuncias en una rueda de prensa ofrecida el lunes último en Nueva York en la estela del movimiento #MeToo. Las mujeres instaron al Congreso estadounidense a investigar al mandatario por este tema. Trump, además, cargó ayer también desde Twitter contra una senadora demócrata que pidió su dimisión por este tema sugiriendo que ésta se le había insinuado. "Venía a mi oficina suplicando contribuciones de campaña no hace mucho (y haría cualquier cosa por ellas)", escribió en la red social sobre la senadora por Nueva York Kirsten Gillibrand.

Esta fue la única mujer entre los cinco senadores demócratas que el lunes instó a Trump a dimitir por las acusaciones de acoso sexual. Y contra ella fue contra la que cargó directamente Trump ayer. La respuesta de la política llegó rápidamente. "Usted no puede silenciarme a mí ni a millones de mujeres que salieron a la palestra para hablar sobre la incapacidad y la vergüenza que llevó al Despacho Oval", escribió Gillibrand en Twitter. El tuit de Trump sugiriendo que la senadora se le había insinuado desató numerosas críticas en las filas demócratas.