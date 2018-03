Un abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al parecer consiguió la semana pasada una orden de restricción temporaria contra la actriz porno Stephanie Clifford, para que ésta no se manifieste. De acuerdo al diario The New York Times, un tribunal arbitral de California dictó la orden en secreto.

Clifford, que trabaja bajo el seudónimo de "Stormy Daniels", asegura que tuvo una relación con Trump en 2006, que el mandatario niega. En un acuerdo de confidencialidad, al parecer, la mujer de 38 años se comprometió a no hablar del tema en público. Pero Clifford quiere lograr ahora que ese acuerdo sea declarado nulo, para lo cual presentó una demanda el martes. En ella argumenta que no fue Trump sino su abogado Michael Cohen el que firmó en 2016 el acuerdo de confidencialidad sobre los detalles de una relación de Trump con la actriz. Por lo tanto, ella considera que el acuerdo no es válido. La vocera de Trump, Sarah Sanders, dijo ayer que un proceso arbitral ya falló a favor de Trump, por lo que el caso está resuelto. Pero no dijo cuándo ni cómo. Cuando se le preguntó si sabía que Clifford recibió dinero a cambio de su silencio, fue evasiva: "No que yo sepa". Sanders reafirmó declaraciones anteriores según las cuales Trump niega haber tenido una relación con la actriz porno.

El abogado de Trump, admitió en febrero que pagó 130.000 dólares a Clifford de su propio bolsillo. No se pronunció sobre el motivo del pago, aunque aclaró que ni la empresa de Trump ni su equipo de campaña electoral sabían de él. Según la prensa, se trató de un pago a cambio de que Clifford no hable sobre su supuesta relación con Trump. La revista Intouch publicó en febrero una entrevista en la que Clifford relata un supuesto encuentro con Trump en 2006. La nota se realizó antes de que se firmara el acuerdo de confidencialidad pero no fue publicada en ese entonces.