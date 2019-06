Trump le dice al Reino Unido que deje la UE y haga un TLC con EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, está de visita oficial en Reino Unido. Y lo hace según su estilo, rupturista y lleno de polémicas. Ha augurado que su país y Reino Unido lograrán un acuerdo de libre comercio o TLC en cuanto los británicos "se libren de los grilletes", referencia directa a la UE y al Brexit, la salida del bloque europeo.Trump además se dedicó a hostilizar por Twitter al alcalde de Londres, Sadiq Khan. Anoche Trump y su esposa asistieron al banquete de Estado, en el Palacio de Buckingham, ofrecido por la reina Isabel II.

"Es posible un gran acuerdo comercial en cuanto Reino Unido se libre de los grilletes. Estamos comenzando las negociaciones!", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en Twitter, su canal de comunicación preferido. En su mensaje, Trump ha destacado la buena marcha de su visita oficial de tres días a Reino Unido, iniciada ayer, y ha asegurado que no ha visto ninguna protesta.

"La parte de Londres de este viaje está yendo muy bien. La reina y toda la familia real han sido fantásticos. La relación con Reino Unido es muy fuerte. Enormes multitudes de simpatizantes y personas que quieren a nuestro país. No he visto aún ninguna protesta, pero estoy seguro de que las 'fake news' trabajarán duro para encontrarlas", ha señalado.

Para hoy se ha convocado una manifestación contra Trump en la que participan activistas climáticos, feministas y de izquierda en la que volverá a volar el globo del "Bebé Trump" que hace un año fue la imagen de las protestas contra la anterior visita del mandatario estadounidense, que congregaron a 250.000 personas en Londres y 150.000 más en otras ciudades británicas.

Antes de que el avión presidencial Air Force One llegara a Londres, Trump criticó en Twitter al alcalde, Sadiq Khan. La crítica surgió porque Khan, un dirigente de perfil progresista, escribió en una columna de un diario que Trump "no merecía ser recibido con alfombra roja" en Gran Bretaña y era "uno de los ejemplos más notorios de una creciente amenaza global". Como era de esperar, Trump no dejó pasar la afrenta de Khan. "Sadiq Khan, quien ha hecho un trabajo terrible como alcalde de Londres, ha sido tontamente `desagradable' hacia el presidente de Estados Unidos que está de visita, el aliado más importante del Reino Unido", replicó Trump justo antes de aterrizar. Y luego agregó: "Khan me recuerda muchísimo a nuestro muy tonto e incompetente alcalde de Nueva York (Bill) de Blasio, que también ha hecho un trabajo terrible, solo que es la mitad de alto". Los partidarios de Khan han acusado a Trump de ser racista contra el primer alcalde musulmán de Londres.

Pero la cuestión de fondo es el apoyo de Trump al Brexit. El domingo, antes de partir hacia Londre, Trump sugirió que Reino Unido debea "alejarse" de un acuerdo de Brexit con la Unión Europea si las demandas británicas no se cumplen. "Me alejaría", dijo Trump en entrevista con el Sunday Times. "Si no consigues el trato que quieres, si no consigues un trato justo, entonces te vas." Trump también criticó la suma que el Reino Unido debería pagar a la UE como parte de su salida, aproximadamente 50.000 millones de dólares. "Si yo fuera ellos, no pagaría 50.000 millones de dólares", dijo el presidente. "Es un número tremendo".

La primera ministra saliente, Theresa May, negoció un acuerdo de salida con la Unión Europea, pero no logró que el Parlamento lo aceptara y debió presentar su renuncia. Dejar a la UE sin un acuerdo podría causar daño económico; sin embargo, Trump cree que "ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo". Trump dijo que sería "sabio" enviar a Nigel Farage, líder del Partido Brexit y reciente ganador de las elecciones europeas, a Bruselas para renegociar el acuerdo de separación. "Me gusta mucho Nigel", dijo Trump. "Tiene mucho que ofrecer, es una persona muy inteligente". El presidente también ha tenido muchas palabras amables hacia Boris Johnson, destacado defensor del Brexit y gran candidato a sucesor de May. Pero es probable que Johnson prefiera que Trump se mantenga callado: está negociando votos en el Parlamento para lograr su designación.