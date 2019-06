Trump lanzó un "Plan Marshall" para los territorios palestinos

La Casa Blanca ha dado a conocer un plan en el que ha estado trabajando el presidente Donald Trump para allanar el camino hacia un proceso de paz en Medio Oriente. La primera fase del llamado "Acuerdo del Siglo" y que será el tema central del Foro Económico de Manama, que se celebrará el 24 y 25 de junio en Bahrein, tendrá como objetivo recaudar 50.000 millones de dólares para destinar a los territorios bajo administración palestina.

Según el documento, titulado "Paz para la Prosperidad" y que ha sido publicado en la web de la administración estadounidense, la inversión se realizará en un período de 10 años. "Es el esfuerzo internacional más ambicioso y amplio para el pueblo palestino hasta la fecha", reza el texto. De ese dinero, más de la mitad, 27.813 millones de dólares estarán dedicados al desarrollo de Gaza y Cisjordania, los dos territorios bajo gestión directa de autoridades palestinas. De ellos, 9.167 millones irán aEgipto, 7.365 a Jordania y 6.325 a Líbano.

El plan de Estados Unidos requiere una combinación de financiamiento público y privado y tiene la intención de crear al menos un millón de nuevos empleos para los palestinos.

El mismo contempla que los recursos se destinen en los próximos diez años mediante iniciativas dirigidas a la economía, las personas y al gobierno, según un documento difundido por la Casa Blanca en Twitter.

El plan económico incluye la puesta en marcha de 179 proyectos empresariales destinados a la mejora de infraestructuras, instalaciones médicas y el desarrollo del turismo. De ellos, 147 se llevarán a cabo en Gaza y Cisjordania, 15 en Jordania, 12 en Egipto y cinco en Líbano. Entre las prioridades, renovar la red eléctrica de suministro a Gaza y desarrollar zonas industriales fronterizas con Egipto para fomentar el comercio.

Pero el plan de Trump es una fórmula que sigue sin convencer a la Autoridad Nacional Palestina, que no estará presente en la cita de Manama, Bahrein. "Mientras no haya un acuerdo político, no negociaremos ningún acuerdo económico", ha sentenciado desde Ramala el presidente palestino, Mahmud Abbas, durante una reunión del gobernante partido Fatah. El jefe palestino también le auguró una corta vida al "Acuerdo del Siglo", que en su opinión nunca llegará a ver la luz. "No se aprobará, porque supone el final de la causa de la palestina", ha dicho Abbas.

Desde el partido Fatah incluso se hizo un llamamiento "a toda la nación árabe" a salir a las calles y protestar contra la reunión de Manama para denunciar "el terrorismo sionista y norteamericano" que "pretende enterrar las aspiraciones políticas palestinas con el dinero árabe" de los que califican como "traidores".

Se espera que Egipto y Jordania envíen delegaciones de perfil bajo al Foro Económico de Manama el próximo martes. Israel también estará presente pero lo único que ha trascendido es que lo hará a través de una delegación de empresarios. En Manama habrá empresarios palestinos en el exilio, opositores a Fatah y Abbas.

Para los enemigos de Trump e Israel, el encuentro de Manama debe fracasar. El asesor de la Casa Blanca y yerno del presidente de EEUU, Jared Kushner, explicó sobre el encuentro en Bahrein: "Queremos retroalimentarnos y con suerte finalizar, de forma que podamos coordinar los grandes esfuerzos de ayuda e inversión que realmente nos conduzcan a ese resultado". Los proyectos en consideración incluyen los sectores de atención médica, educación, energía, agua, alta tecnología, turismo y agricultura. Pide la creación de un "fondo maestro" para administrar las finanzas e implementar los proyectos que dice que van en línea con el plan Marshall que reconstruyó a Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, el embajador de EEUU en Israel, David Friedman, ha asegurado que en el clima actual, Estados Unidos no apoyaría la independencia política de los palestinos. "Lo último que necesita la región, ya sea Israel, Jordania o Egipto, es un estado palestino fallido entre Israel y el río Jordán. Esta es una amenaza existencial para el Estado de Israel y una amenaza existencial para Jordania. Vemos lo que está pasando en Gaza", ha declarado a la cadena Al Jazeera.

"Empoderar al pueblo palestino"

"Generaciones de palestinos han vivido bajo la adversidad y la pérdida, pero el siguiente capítulo puede definirse por la libertad y la dignidad", destacó la Casa Blanca en su mensaje sobre el plan "Paz para la Prosperidad". Presentó el plan como "el esfuerzo internacional más ambicioso para el pueblo palestino hasta la fecha". "Paz para la Prosperidad es una visión para empoderar al pueblo palestino para construir una sociedad próspera y vibrante", dice el documento, que enfatiza en tres aspectos: "desatar el potencial económico", "empoderar al pueblo palestino" y "mejorar la gobernanza". "Este plan también apoyará los pasos para mejorar la cooperación palestina con Egipto, Israel y Jordania", con el objetivo de reducir las barreras a la movilización de bienes y personas, reveló. Ahora resta ver si recibe los apoyos suficientes, dado el rechazo frontal de las autoridades palestinas.