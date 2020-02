Trump fustigó a los demócratas por haberlo llevado a juicio político

Tratándose de Donald Trump ayer no podía faltar la revancha y la retórica vengativa. Al día siguiente de ser absuelto de los cargos en su contra en el juicio político que impulsó la oposición demócrata, Trump usó dos actos públicos de su agenda para derramar descalificativos contra los demócratas y reivindicar su presunta inocencia. Con las encuestas a su favor y los demócratas perdidos en medio del caos de la primaria de Iowa (ver aparte), Trump no pudo tener ayer un día mejoj.

Regocijándose por ser absuelto de los cargos en el juicio político, Donald Trump dio un mesanjedesde la Casa Blanca durante dos actos oficiales. Con gesto triunfal, el presidente alzó un ejemplar de un diario que en la portada titulaba "ABSUELTO''. Trump declaró que el proceso de juicio político fue una "desgracia'', se dijo víctima de una "caza de brujas" de parte de enemigos políticos a los que tachó de "escoria'', "sinvergüenzas'' y "horribles''. Horas antes, dio un mensaje similar durante un desayuno anual de oración, pese a que estaba acompañado por la presidenta de la Cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, figura clave para impulsar su frustrado impeachment. Trump destrozó el clima de bipartidismo que suele reinar en el Desayuno Nacional de Oración anual en la Casa Blanca. "Como todos saben, mi familia, nuestro gran país y vuestro presidente han pasado por una prueba terrible debido a algunas personas muy deshonestas y corruptas'', dijo Trump, a metros de Pelosi. "Han hecho todo lo posible por destruirnos y al hacerlo han dañado gravemente a nuestra nación'', agregó con gesto triunfal. También en esta ocasión alzó ejemplares de dos diarios con grandes titulares "Trump absuelto", antes de tomar la palabra. Un orador previo, el profesor Arthur Brooks de la Universidad de Harvard, habló de la ``crisis de desdén y polarización'' en el país y exhortó a los presentes a "amar a vuestros enemigos''. "Creo que no estoy de acuerdo con usted'', dijo Trump al tomar el micrófono. "No me gusta la gente que usa su fe para justificar lo que hacen sabiendo que está mal'', dijo en alusión al senador Mitt Romney, el único republicano que votó por su destitución, quien habló de su fe al justificar su voto. "Tampoco me gusta la gente que dice, 'rezo por usted' cuando uno sabe que no es así", aludiendo a Pelosi, que lo ha dicho en enfrentamientos públicos con el presidente. La dirigente demócrata meneó la cabeza varias veces durante el discurso del presidente. Previamente, ella había orado "por los pobres y perseguidos".

Más tarde, hablando desde la Casa Blanca, ante un público formado por su familia y funcionarios, reiteró sus denuncias. "Fue malévolo, fue corrupto'', declaró Trump. "Esto no le debe ocurrir a otro presidente, jamás''. En ninguno de los dos actos, el mandatario mencionó los cargos en su contra. "Pasamos por un infierno, injustamente'', insistió. "No hicimos nada malo''.

Hablando más de una hora en la Casa Blanca, Trump arremetió contra el proceso y reprendió a la gente "mezquina y mala'' que actuó en su contra, además de Nancy Pelosi; el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara baja, Adam Schiff, y el ex director del FBI, James Comey. Luego se regocijó con la votación 52-48 que rechazó los cargos y cerró el juicio político en el Senado, donde los republicanos son mayoría. "Ahora tenemos esta maravillosa palabra. Nunca pensé que sonara tan bien'', declaró. "Se dice absolución total''.

El presidente habló en la Sala Este de la Casa Blanca, repleta de funcionarios, entre ellos senadores republicanos que votaron a favor de absolverlo, miembros del gabinete, su familia y aliados. Dirigiéndose a su esposa Melania y su hija Ivanka, les dijo: "Esto no era parte del trato". Trump llamó a Ivanka ya Melania al podio y las abrazó. "Quiero disculparme con mi familia por haberlos hecho pasar por un trato falso y podrido por gente muy malvada y enferma", dijo.

Como resumió el diario Washington Examiner, el impeachment fallido terminó siendo un buen negocio político para Trump. Sigue siendo presidente, y ahora pasará los próximos ocho meses atacando a los demócratas. Dirá que fue exonerado de cargos políticos partidistas y que los demócratas simplemente nunca aceptaron los resultados de las elecciones de 2016.El impeachment también ha aumentado los índices de aprobación de Trump. El martes, el día antes de su absolución y su triunfante discurso sobre el Estado de la Unión, Trump alcanzó un máximo histórico de 49 por ciento en la encuesta de Gallup y casi un 45 por ciento en el promedio del sitio especializado RealClearPolitics.