Trump, de fan de WikiLeaks a decir que "no sabe nada"

Ayer el presidente Donald Trump dijo que "no sé nada sobre WikiLeaks, no es mi asunto". Esto contrasta fuertemente con los elogios que Trump mostró en la campaña presidencial de 2016 hacia la organización de Assange.

Al preguntarle sobre el arresto de Assange, Trump dijo ayer: "No es asunto mío. Sé que tiene algo que ver con Julian Assange. He visto lo que ha sucedido con Assange y eso será una resolución, me imagino, en gran parte del fiscal general, quien hace un trabajo excelente. En realidad, no sé nada sobre él. No es mi asunto en la vida". Sin embargo, WikiLeaks sí fue asunto de Trump cuando recibió con euforia el impulso que tuvo su campaña cuando la organización filtró e-mails de su rival demócrata Hillary Clinton en 2016.

El mismo día de octubre de ese año en que se conoció un video donde Trump fanfarroneaba sobre sobre manosear a mujeres, WikiLeaks comenzó a difundir correos electrónicos de John Podesta, el jefe de campaña de Clinton. El entonces candidato republicano enfrentaba una dura batalla en el último mes de campaña, y las filtraciones ilegales de WikiLeaks les dieron un gran impulso. "WikiLeaks, amo WikiLeaks", gritó Trump en Pensilvania. "WikiLeaks es como el cofre de un tesoro", agregó en Michigan. "Amo leer WikiLeaks", insistió Trump en Ohio. Trump elogió WikiLeaks más de 100 veces. Había un póster de Assange en un salón del candidato republicano. En ningún momento durante la campaña de 2016 Trump expresó recelo sobre cómo WikiLeaks obtuvo los miles de e-mails de Clinton y del Partido Demócrata, o sobre que robó información secreta de Estados Unidos.

El portal de Assange le dio una gran ayuda en 2016 al publicar e-mails de Hillary en plena campaña