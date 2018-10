El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, confirmó anoche la muerte del periodista saudita Jamal Khashoggi, siendo este país el primero en hacer oficial la noticia que repercutió en todo el mundo durante días. Momentos después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo lo propio, tal como informó The Washington Post. El mandatario estadounidense consideró que el periodista saudita "parece estar" muerto y advirtió sobre las consecuencias "muy graves" para Arabia Saudita en caso de que se demuestre que es responsable. "Me parece que ese es el caso. Es muy triste", respondió Trump a los periodistas cuando se le preguntó si creía que Khashoggi, quien desapareció hace más de dos semanas, ya no está vivo. Consultado sobre la eventual respuesta de su gobierno hacia Riad, acusada de asesinar al columnista del Washington Post crítico del régimen saudita, Trump aseguró: "Tendrá que ser muy severa. Es algo malo, malo".

Trump, que se había mostrado renuente a culpar a Arabia Saudita a pesar de la creciente evidencia de que agentes del reino mataron y desmembraron a Khashoggi en el consulado de su país en Estambul el 2 de octubre. Khashoggi, antiguo miembro del régimen, se había convertido en un crítico del poderoso príncipe heredero Mohamed Bin Salmán, un hombre clave en las relaciones militares y comerciales entre el petro-Estado musulmán y el gobierno de Trump. Apenas unas horas antes, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, declaró que le dijo a Trump que habría que darle a Arabia Saudita "unos días más para completar" una investigación. El New York Times reveló esta semana que Riad planea reconocer que Khashoggi murió bajo su custodia en un interrogatorio que se les fue de las manos, y que algunos de los supuestos quince ejecutores son cercanos al príncipe heredero.