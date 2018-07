El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que considera a la Unión Europea (UE) un "enemigo" por su política comercial y sumó así tensión a la relación con sus aliados. Lo hizo poco antes de viajar a Helsinski, capital de Finlandia, donde se entrevistará con el presidente ruso Vladimir Putin. En su gira por Europa occidental, Trump lanzó insultos hacia sus anfitriones y recibió repudios de parte de manifestantes y también de gobernantes. Trump ha puesto a la relación entre Estados Unidos y Europa occidental en su punto más bajo en muchas décadas.

"Pienso que la Unión Europea es un enemigo por lo que nos hace en el comercio", declaró en una entrevista publicada por el canal CBS, en alusión a las prácticas injustas a las que considera que se ve sometido su país. "Uno no pensaría en la Unión Europea, pero son un enemigo", le contestó al periodista, que le preguntó cuál cree que es el mayor enemigo mundial actual.

"Rusia es un enemigo en ciertos aspectos. China es un enemigo económico, sin duda son un enemigo. Pero eso no quiere decir que sean malos, no significa nada. Significa que son rivales", apuntó, y añadió que la UE "es muy difícil".

La entrevista se llevó a cabo en el campo de golf de Trump en Escocia. Desde allí partió en la tarde hacia Helsinki, donde hoy mantendrá una cumbre con Vladimir Putin. El presidente estadounidense volvió a atacar especialmente a Alemania por no gastar más en defensa, después de las críticas que había hecho esta semana en el marco de la cumbre de la Otán en Bruselas. "Tengo un gran problema con Alemania", dijo, en relación a un acuerdo que Alemania hizo para la construcción de un gasoducto con Rusia. Además el ex canciller alemán Gerhard Schroeder es ejecutivo de la gasífera rusa a cargo del ducto. La dependencia de Europa occidental del gas ruso la pone en una situación de debilidad ante los avances rusos en Ucrania y ahora en el Báltico,sobre las tres repúblicas que se independizaron de la desaparecida Urss pero que Rusia hostiga en sus fronteras.

La UE reaccionó rápidamente a las palabras de Trump. "Estados Unidos y la UE son mejores amigos. El que diga que somos enemigos está difundiendo noticias falsas (fake news)", escribió el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

El mandatario estadounidense, que recientemente impuso nuevos aranceles al acero y aluminio a la UE, ha sido un duro crítico del bloque europeo.

Trump está a favor de un "Brexit duro" y tiene fuertes vínculos con políticos euroescépticos como el ex ministro de Exteriores británico Boris Johnson, el populista de derecha británico Nigel Farage y el primer ministro conservador de derecha húngaro Viktor Orban.

La primera ministra británica, Theresa May, contó en una entrevista que Trump, con quien se reunió esta semana, le aconsejó demandar a la UE antes que negociar con Bruselas los términos de la salida de Reino Unido del bloque europeo.

"Me dijo que demandara a la UE, que no negociase, que los demandase", señaló May en el programa de Andrew Marr de la BBC cuando el entrevistador le preguntó por los consejos del mandatario estadounidense. La semana pasada, en una entrevista con "The Sun", Trump dijo que le había dado un consejo a May sobre el "Brexit" pero ella no le había hecho caso.

Trump se reúne hoy al mediodía con Putin en el palacio presidencial de Helsinki para hablar sobre las relaciones bilaterales y también asuntos internacionales como las guerras en Siria y Ucrania.Está previsto que ambos dignatarios se vean a solas únicamente con sus traductores, luego una reunión de las delegaciones y más tarde una conferencia de prensa conjunta.

El encuentro se ve empañado por las acusación presentada el viernes por la Justicia de Estados Unidos contra 12 agentes rusos por su injerencia en la campaña electoral de 2016, en la que resultó victorioso Trump.

En la entrevista con CBS se le preguntó si pedirá la extradición de esos 12 rusos. "Bueno, podría. No lo pensé, pero sin duda lo consultaré", respondió el mandatario.

De todas formas, el asesor de seguridad del presidente, John Bolton, le dijo a ABC News que Estados Unidos no tiene acuerdo de extradición con Rusia.