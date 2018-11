Algunos de los temas tratados por Trump con los militares luego los amplió en la rueda de prensa, donde el mandatario afirmó sin aportar pruebas que al menos 500 delincuentes se esconden entre los migrantes de la caravana. "Espero que no tengan que hacerlo, pero no tengo otra opción" porque se trata de "personas rudas", señaló a los periodistas. El mandatario advirtió que tiene "pruebas creíbles de la inteligencia" estadounidense que indican que miles de migrantes de la caravana "pueden provocar incidentes de violencia y desorden". Trump también amenazó ayer con cerrar la frontera suroeste por un período de tiempo que no desveló si su administración determina que México perdió el "control" de su lado de la valla y no es capaz de detener el "asalto" de la caravana. El presidente detalló que firmó la orden hace dos días y que entonces ya cerró "parte de la frontera". Advirtió que se podría cerrar su totalidad si aumenta el conflicto con los migrantes.

Trump hizo referencia a la caravana de migrantes acampados en la ciudad mexicana de Tijuana, a la espera de cruzar la valla hacia el lado estadounidense después de haber viajado miles de kilómetros desde países como Honduras, Guatemala o El Salvador, entre otros, durante una marcha que se inició semanas antes de las elecciones de medio mandato. Para Trump es un escenario "realmente malo". "Si vemos que llega a un nivel en el que perdemos el control o la gente resulta herida cerraremos la entrada al país por un período de tiempo, hasta que podamos tener todo bajo control. Toda la frontera", declaró, y agregó que si toma la decisión de clausurar los pasos, eso frenará el intercambio comercial y "México no podrá vender sus automóviles en Estados Unidos".

La directiva o memorando, una orden presidencial que puede mantenerse en secreto, no va firmada por el propio presidente sino por su jefe de gabinete, John Kelly. En ella, se autoriza al "personal militar del Departamento de Defensa" a que "tome las acciones de protección militar que el secretario de Defensa considere necesarias". Ya en la campaña electoral de las elecciones parciales del 6 de noviembre, Trump prometió que permitiría a los soldados disparar si se veían atacados por los miembros de las caravanas, unos convoyes a los que se refirió como "una invasión".