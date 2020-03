Trump calificó de "antipática" y "maliciosa" a Warren

"Falta de talento''. "Antipática". "Maliciosa''. Con esas palabras, el presidente Donald Trump atacó a la ex precandidata presidencial demócrata Elizabeth Warren y aseguró que el sexismo no ha sido el motivo del fracaso de su campaña por la candidatura. Un periodista le preguntó si consideraba que el sexismo habría sido la causa de la salida de Warren de la contienda. "No, yo creo que su problema fue la falta de talento. Tiene una tremenda falta de talento", dijo Trump. Reconoció que la senadora es "una buena polemista", que en los debates entre precandidatos "destrozó" la candidatura de Mike Bloomberg "como si nada". "Pero la gente no la quiere", prosiguió. "Es una persona muy maliciosa...eso a la gente no le gusta. Les gusta una persona como yo, que no soy malicioso".