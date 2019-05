Trump ataca al fiscal que lo investigó por el "Rusiagate"

El presidente Donald Trump atacó con furia al fiscal especial Robert Mueller, acusándolo de investigar de manera tendenciosa la injerencia rusa en la elección de 2016. En una serie de tuits, dijo que Mueller le hubiera imputado cargos de haber tenido alguna evidencia. Mueller cerró el caso el miércoles, y alegó que no podía imputar al presidente porque no estaba habilitado para hacerlo, pero subrayó que no podía decir que Trump era inocente. Sugirió además un eventual "impeachment" en el Congreso.

Trump ganó en noviembre de 2016 la competencia presidencial a la demócrata Hillary Clinton, la que llegó a las elecciones muy golpeada por las filtraciones rusas de datos confidenciales. Esto dio lugar al llamado "Rusiagate". Ayer, Trump llegó admitir en un tuit que recibió ayuda rusa en 2016.

Trump estalló luego de la solemne declaración final de Mueller, quien rechazó las afirmaciones reiteradas del mandatario de que su informe lo exoneró de las imputaciones de obstrucción de justicia y de que su investigación de dos años fue una cacería de brujas. Mueller se limitó a decir que no tenía potestades para imputar a un presidente en ejercicio, pero agregó que si Trump fuera inocente "lo hubiéramos dicho".

El presidente se contradijo claramente ayer respecto a los intentos de Rusia para ayudarle a derrotar a Hillary Clinton: tuiteó que no tuvo "nada que ver con la ayuda de Rusia para que yo fuera elegido". Más tarde, ante la prensa se corrigió: "Rusia no me ayudó a ganar la elección".

Trump dijo que Mueller, que es republicano, sufría un "conflicto interior" y que debería haber investigado a los agentes de la ley que, según él, trataron de dañar su imagen. "Nunca deberían haber designado a Robert Mueller", declaró Trump, antes de añadir falsamente- que Mueller quería ser director de FBI, pero que él se lo negó. "Creo que Mueller es un auténtico ‘never Trumper' (algo así como "nuncatrumpista"). Es alguien que no consiguió un puesto al que aspiraba ávidamente".

Esto sencillamente es falso: Mueller, designado fiscal especial por el Departamento de Justicia de Trump, fue director del FBI durante la presidencia del republicano George W. Bush.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump insistió que ha sido "inflexible" con Rusia y que Moscú hubiera preferido que Hillary Clinton ocupara la presidencia. Pero el informe de Mueller dice que la injerencia rusa en la elección ayudó a Trump a vencer a Clinton,algo que además está claro para todos en EEUU desde hace tiempo.

Preguntado acerca de un posible juicio político del Congreso contra él, Trump dijo que era una "mala palabra" y que le parecía inconcebible. "No lo creo porque no hay delito", respondió.

Mueller, en su declaración del miércoles, dijo que era imposible acusar a Trump de un delito ante un tribunal porque las normas del Departamento de Justicia lo prohíben, pero destacó que no exoneraba al presidente. "Si hubiéramos confiado en que el presidente claramente no cometió un delito, lo hubiéramos dicho", declaró. Sostuvo que su equipo ni siquiera pensó en acusar a Trump porque el Departamento de Justicia prohíbe hacerlo en el caso de un presidente en ejercicio. "Por eso, acusar al presidente de un delito no era una opción que pudiéramos tener en cuenta", remarcó Mueller. Esas directrices a las que su trabajo debía ceñirse interpretan que "la Constitución exige otro tipo de proceso diferente al de la justicia penal para acusar formalmente a un presidente en ejercicio", remarcó Mueller. Tácitamente se refería al "impeachment" o juicio político. A la vez, Mueller dejó claro que esta declaración suya será la última sobre el asunto, aunque en el Congreso muchos demócratas desean convocarlo a testificar. Mueller además ha dimitido formalmente del cargo de fiscal especial y del Departamento de Justicia.