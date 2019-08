El presidente estadounidense, Donald Trump, entró en el debate interno británico apoyando la jugada política del premier Johnson a quien definió como un gobernante "genial" para el Reino Unido.

"Sería muy difícil para Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista británico, buscar una moción de censura contra el nuevo primer ministro Boris Johnson, especialmente porque Boris es exactamente lo que el Reino Unido estaba buscando y demostrará ser genial", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

No es la primera vez que Trump se deshace en elogios hacia Johnson, con quien mantuvo su primer encuentro el pasado fin de semana en los márgenes de la cumbre del G7. "Sinceramente creo que será un gran primer ministro", dijo el presidente. "Llevo esperando unos seis años a que fuera primer ministro. Le he dicho: '¿Por qué has tardado tanto?'", añadió.

Comisión Europea

La Comisión Europea prefirió no especular sobre el hecho de que el Parlamento vaya a quedar suspendido. "No comentamos procedimientos políticos internos de nuestros estados miembros y no especularemos con qué significa en términos de los próximos pasos del procedimiento parlamentario. Es algo que debe explicar Reino Unido", zanjó la portavoz comunitaria, Mina Andreeva.

Esta ha sido la respuesta de Bruselas frente a un escenario que deja con muy poco margen de maniobra a la oposición."Nuestra hipótesis de trabajo es que el Brexit debería ocurrir el 31 de octubre y con un acuerdo. Es nuestro escenario preferido", agregó.