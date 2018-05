El presidente Donald Trump anticipó que hoy dará a conocer su decisión sobre si Estados Unidos permanecerá en el acuerdo nuclear con Irán. "Estaré anunciando mi decisión sobre el Acuerdo Iraní mañana, en un anuncio desde la Casa Blanca a las 2 pm", escribió el mandatario en Twitter. Todo indica que Trump retirará a Estados Unidos del acuerdo que permitió levantar las sanciones internacionales a Irán a cambio de que este bloqueara los aspectos más preocupantes de su programa nuclear.

Trump tiene plazo hasta el 12 de mayo para decidir sobre el acuerdo según el cual Irán redujo sus actividades nucleares a cambio de un alivio de las sanciones económicas internacionales. Trump ha declarado en varias oportunidades que se saldrá del acuerdo, al que descalifica desde que se firmó en 2015. La única posibilidad para no hacerlo es que sea modificado. A la vez, está bajo presión de los países europeos para que no denuncie el tratado. Sin embargo, las últimas señales que dio el presidente republicano dicen que hoy dará de baja el acuerdo. Ayer Trump atacó al ex secretario de Estado y arquitecto del acuerdo nuclear John Kerry, luego de difundirse informes de que ha estado promoviendo el trato con Irán. Al respecto, Trump dijo, siempre en Twitter: "Estados Unidos no necesita la posiblemente ilegal Diplomacia Oculta de John Kerry sobre el mal negociado Acuerdo con Irán. El fue el que creó el PROBLEMA". El estilo inconfundible de tuitear del presidente republicano hablan del modo en que evalúa al acuerdo con Irán.

El diario Boston Globe informó que Kerry se ha estado reuniendo en privado con funcionarios extranjeros para formular estrategias para mantener a Estados Unidos en el pacto. Y ayer The Washington Post adelantaba que Trump tiene la intención de anunciar su decisión "en medio de señales de que retirará a Estados Unidos tres años después de que la administración Obama firmara el pacto". El anuncio de Trump llega "después de una ráfaga de súplicas de los aliados europeos, incluyendo súplicas en persona la semana pasada del presidente francés Emmanuel Macron y de la canciller alemana Angela Merkel, para que Trump reconsidere su oposición al acuerdo y mantenga su apoyo", reseña el diario de la capital. Pero Trump ha seguido en contra del acuerdo con Irán, que también fue firmado por otras cinco potencias —China, Rusia, Gran Bretaña, Francia y Alemania—, así como por la Unión Europea.

El año pasado, Trump "descertificó" el acuerdo con Irán, permitiendo que el Congreso volviera a tener la potestad de imponer sanciones a Teherán relacionadas con la energía nuclear que habían sido levantadas como parte del pacto. Pero la Casa Blanca optó por no presionar a los legisladores. En su lugar, Trump fijó como fecha límite el 12 de mayo para tomar una decisión. Ahora Trump adelantó esa decisión para hoy.

Los partidarios del acuerdo, incluido Macron, esperaban persuadir a Trump para que mantuviera a Estados Unidos en el acuerdo mientras se negociaba un acuerdo paralelo que podría ofrecer garantías adicionales de que Irán recortará su conocido apoyo a grupos terroristas en Medio Oriente, en especial el libanés Hezbolá, y que someterá su programa de misiles a control internacional. Desde la vereda de enfrente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pronunció un discurso la semana pasada en el que calificó el pacto como "terrible acuerdo" y predijo que Trump "haría lo correcto". Netanyahu presentó abundante documentación iraní obtenida por los servicios secretos israelíes que parecen indicar que Teherán mantiene sus aspiraciones nucleares militares.

La decisión de Trump llega semanas antes de que se reúna con el presidente norcoreano Kim Jong Un. La cancelación del acuerdo con Irán podría enviar el mensaje al régimen de Kim de que Estados Unidos es un negociador poco fiable. Pero no todos piensan así. Víctor Cha, un experto coreano del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que la Casa Blanca de Trump usaría la retirada del pacto con Teherán para "enviar la señal de que un acuerdo con Irán no es lo suficientemente bueno para Corea del Norte, que necesitan hacerlo mejor que el acuerdo con Irán".