Trump amenaza con sacar a Canadá del acuerdo comercial

El presidente Donald Trump advirtió ayer a Canadá que "quedará afuera" de la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN/Nafta) a menos que sea "justo" con las exigencias estadounidenses. En una serie de tuits, Trump además amenazó con cancelar el acuerdo completo si el Congreso interfiere en las negociaciones. "No hay necesidad política alguna de mantener a Canadá en el nuevo Nafta", escribió.

Pero no queda claro si el Ejecutivo tiene la autoridad para llegar a un acuerdo solamente con México y excluyendo a Canadá. Además, el Congreso tendría que aprobar cualquier versión nueva del Nafta y podría negarse a darle luz verde a una versión que no incluya a Canadá. Las negociaciones para mantener a Canadá en el pacto se reanudarán esta semana. Washington y Ottawa tratan de resolver discrepancias como la de la industria láctea canadiense y los intentos estadounidenses de proteger a ciertas empresas farmacéuticas. "Si hay buena voluntad y flexibilidad de todas las partes, se podrá lograr un resultado en que ganen todos. Y por supuesto Canadá sólo firmará un acuerdo que sea bueno para Canadá", dijo Adam Austen, vocero de la Cancillería de Canadá.

Trump le avisó el viernes al Congreso que espera firmar en 90 días un acuerdo con México para reemplazar al Nafta actual, y que espera que Canadá se integre. Cualquier acuerdo tendría que ser ratificado por el Congreso. El presidente tuiteó ayer: "No hay necesidad política alguna de mantener a Canadá en el nuevo Nafta. Si no tenemos un acuerdo justo para Estados Unidos tras décadas de abusos, Canadá quedará afuera ... El Congreso no debe interferir con estas negociaciones o yo simplemente anularé todo el Nafta y estaremos mucho mejor..." Poco antes, ya había echado leña al fuego al tuitear: "Amo a Canadá, pero se han aprovechado de nuestro país muchos años!"

El comercio de Estados Unidos con Canadá es considerable. Según datos oficiales, el país del norte es el principal mercado de exportación para Estados Unidos, aunque pese a ello Washington registró un déficit comercial con su vecino de 17.000 millones de dólares el año pasado.

México ya llegó a un acuerdo bilateral con Washington el pasado 27 de agosto. Las prisas de Trump para extenderlo a Canadá se deben a que su gobierno y el de Enrique Peña Nieto en México quieren firmarlo antes de que el mandatario mexicano ceda el testigo a Andrés Manuel López Obrador, que asume la presidencia de México el 1º de diciembre. A Trump, además, le interesa rubricar un pacto antes de que los demócratas puedan ganar más peso en el Congreso en las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre. El Nafta lleva casi 25 años en vigor.

