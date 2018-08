Trump admitió que su hijo se reunió con una informante rusa

Trump insistió en un tuit con que no sabía en aquel momento sobre la reunión entre su hijo Donald Jr. y Natalia Veselnitskaya.

Trump insistió en un tuit con que no sabía en aquel momento sobre la reunión entre su hijo Donald Jr. y Natalia Veselnitskaya.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que uno de sus hijos se reunió con una abogada rusa en 2016 "para obtener información sobre un oponente", pero defendió el hecho como "totalmente legal". Fue el reconocimiento más directo de Trump acerca de que el real motivo de una reunión en junio de 2016 en la Torre Trump en Nueva York fue encontrar información comprometedora sobre Hillary Clinton, su rival a la presidencia. Trump insistió en un tuit con que no sabía en aquel momento sobre la reunión entre su hijo Donald Jr. y Natalia Veselnitskaya, una abogada vinculada al Kremlin. "Fue una reunión para obtener información sobre un oponente, totalmente legal y que se hace todo el tiempo en política, y no sirvió. Yo no sabía sobre esto", escribió. La reunión fue organizada por el promotor de música británico Rob Goldstone, quien le dijo a Donald Jr. que tenía "información que incriminaría Hillary Clinton y su trato con Rusia y que sería muy útil para su padre"."Me encanta", respondió Donald Jr.