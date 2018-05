Trump admitió que compró el silencio de una actriz porno

En una serie de declaraciones contradictorias y por momentos confusas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció ayer que le devolvió a su abogado el dinero que éste le pagó a una actriz porno para que no contara durante la campaña de 2016 su relación extramatrimonial, algo que él había negado hace poco, inclusive a su vocera, según contó ella misma a la prensa. Trump salió a reconocer el pago luego de que uno de sus abogados, el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, lo revelara en televisión. En una serie de tuits matinales, el mandatario aclaró que esto no implicó ningún delito de financiamiento electoral porque el dinero que le giró a su abogado Michael Cohen para pagarle a la actriz Stormy Daniels no estaba vinculado a su campaña presidencial.

La confesión de Trump desató una lluvia de preguntas y dudas en la prensa, que se multiplicaron luego de la conferencia de prensa diaria de su vocera, Sarah Sanders. Cuando le preguntaron por qué Trump dijo durante un viaje en el Air Force One que desconocía si su abogado le había pagado a Daniels, como la actriz porno había contado, la vocera de la Casa Blanca aseguró: "Esta era información que el presidente no tenía en ese momento, pero finalmente se enteró".

Sanders no aclaró cuándo Trump se enteró, sólo dijo que ella recién lo supo cuando escuchó la entrevista de Giuliani en la televisión el miércoles. "Di la mejor de las informaciones que tenía en aquel momento, es aquello que hago todos los días y que continuaré haciendo", aseguró Sanders, tratando de calmar el visible malestar de los corresponsales de la Casa Blanca, quienes ya más de una vez han acusado a la vocera y al gobierno de mentirle a la prensa.

Pago mensual

Más allá de las idas y vueltas de las declaraciones del entorno del mandatario, los tuits de Trump fueron claros. Explicó que su abogado Cohen recibía un pago mensual por servicios a prestar, y que el letrado usó esos fondos para firmar un acuerdo con la actriz Stormy Daniels para que ésta no hablara en público y así "frenar las acusaciones falsas y extorsivas hechas por ella sobre un encuentro" sexual. El dinero "no tuvo nada que ver con la campaña", destacó Trump, en un esfuerzo por evitar que el escándalo se convierta en un proceso por fraude financiero electoral.

Horas antes, el ex alcalde Giuliani y otro de los representantes legales de Trump, había revelado que el presidente devolvió a Cohen los 130.000 dólares que éste pagó a Daniels como parte del acuerdo de confidencialidad sobre sus citas sexuales con el mandatario, ocurridas en 2006 y 2007. La actriz, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, inició una demanda en un tribunal de Los Angeles para que se declare inválido el acuerdo.

En una entrevista, Guiliani aseguró que "el presidente reembolsó" el dinero a Cohen, aunque afirmó que "Trump no conocía los detalles de eso, hasta donde yo sé. Pero sí conocía el acuerdo general, que Michael (Cohen) se encargaría de cosas así". Daniels y Trump están inmersos en una batalla legal después de que a principios de año se filtrara a la prensa el pago que Cohen realizó a la actriz porno poco antes de las elecciones presidenciales de 2016. El abogado luego confirmó que hizo ese pago, pero no dijo por qué.