El victorioso socialismo español del gobernante Pedro Sánchez hizo saber que buscará formar gobierno en solitario, sin recurrir a coaliciones. Sin embargo dejaría abierta la puerta a una coalición con la izquierda radical de Podemos. Mientras, el PSOE irá en busca de los votos parlamentarios necesarios para lograr la investidura, dado que los 124 diputados que cosechó el domingo están muy lejos de los 176 que requiere la mayoría absoluta en Diputados, la cámara de 350 escaños en la que se forma el Ejecutivo. Al parecer el PSOE, que tuvo ayer una reunión de clima lógicamente optimisma de su directiva, apuesta al "momentum" que muestra la formación en la sociedad española. A su vez, el centrista liberal Ciudadanos, otro de los que salieron bien parados de las urnas (subió su bancada de 32 a 57 diputados), ratificó que no solo no dará apoyo externo a un segundo gobierno de Pedro Sánchez, sino que tampoco lo votará en la investidura. La apuesta de Ciudadanos es tomar la posta del liderazgo del centroderecha ante la brusca caída del conservador Partido Popular (PP),que perdió más de la mitad de sus diputados (bajó de 137 a 66). Los números de escaños se comparan con las elecciones de 2016.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, declaró que "el PSOE va a intentar un Gobierno en solitario", algo que va en línea con lo ya expresado por Pedro Sánchez durante las semanas de campaña. Su opción preferente era continuar al frente de un Ejecutivo "en solitario" en el que tendrían cabida "independientes de reconocido prestigio". No obstante, en una entrevista con el diario afín El País, afirmó que formar un gobierno de coalición con la izquierda de Unidas Podemos no le supondría "ningún problema". También la presidenta del PSOE y senadora electa, Cristina Narbona, ha afirmado que su partido no descarta gobernar en minoría, aunque ha puntualizado que "no hay ninguna prisa" en tomar decisiones sobre las posibles opciones. "Somos imprescindibles para que haya un gobierno de izquierdas", subrayó el jefe de Podemos Pablo Iglesias tras el recuento electoral. El partido morado, sin embargo, es otro de los que viene en baja: quedó con solo 42 diputados contra 71 que obtuvo en 2016.

"Pensamos que tenemos un respaldo más que suficiente para ser el timón de este barco. Sabemos perfectamente que Unidas Podemos nos ha ayudado mucho y nos refuerza en sentido progresista. Pero podemos seguir avanzando en esta fórmula que hemos iniciado. Es una fórmula con la que hemos sacado nuestras normas con todos los grupos de la Cámara", explicó Calvo sobre intentar un gobierno monocolor. Otra alternativa sería abrir el Ejecutivo al partido de Iglesias y sus confluencias.

Ciudadanos ratificó el lunes postelectoral que cerró la puerta a cualquier negociación para investir a Sánchez. La opción de una alianza con el partido liberal que lidera Albert Rivera no cuenta con adeptos en el gobierno. Tampoco entre los militantes, que la noche del domingo expresaron su rechazo a un pacto con Ciudadanos. "¡Con Rivera no! ¡Con Rivera no!", corearon. "Creo que ha quedado bastante claro, ¿no?", les respondió Sánchez desde el estrado frente a la sede partidaria. Quitar a Ciudadanos limita las opciones al PSOE, que busca no depender de los independentistas catalanes.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos, también se ha pronunciado contra Ciudadanos. Abalos elogió el "acuerdo programático" con Podemos. Pero se ha negado a comprometerse con una coalición, como ha reconocido que Pablo Iglesias le ha pedido a Sánchez por teléfono. Uno de los motivos que Abalos no ocultó para poner todo entre paréntesis es que "estamos ya en una campaña electoral", la de las elecciones europeas que se hacen el 26 de mayo en los 28 países de la UE. Hasta esa fecha, Sánchez seguirá presidiendo un "Ejecutivo en funciones", es decir, provisorio.