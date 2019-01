Theresa May recibió una durísima derrota con su plan de Brexit

Los legisladores británicos rechazaron por abrumadora mayoría el acuerdo de la primera ministra Theresa May para la salida del país de la Unión Europea, hundiendo al proceso en un caos y abriendo el camino para un voto de censura que podría destituirla.

El revés estaba previsto, pero el margen de derrota en la Cámara de los Comunes —432 a 202— fue devastador para el frágil liderazgo de May.

La votación ocurrió después de más de dos años de agitación política en los que May apostó su reputación política en concretar un acuerdo de Brexit y que culminó con la peor derrota para el gobierno en la Cámara de los Comunes en la historia moderna.

Momentos después de darse a conocer el resultado —que el presidente de la cámara John Bercow anunció diciendo "los «no» lo tienen" ante una abarrotada Cámara—, May señaló que lo correcto era probar si el gobierno aún contaba con el apoyo de los legisladores para continuar. El líder opositor Jeremy Corbyn respondió rápidamente señalando que el gobierno de May había perdido la confianza del Parlamento.

Los legisladores votarán mañana su moción de censura. En caso de que el gobierno pierda, tendrá 14 días para revertir el resultado o enfrentar una elección nacional.

Aunque May no cuenta con la mayoría en el Parlamento, es posible que sobreviva a la votación a menos que los legisladores de su Partido Conservador le den la espalda. El Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, que apoya al gobierno de May, dijo que la respaldará.

"La Cámara ha hablado y el gobierno escuchará", dijo May tras la votación, que deja en agonía el plan de Brexit a tan solo diez semanas de que el país deba dejar la Unión Europea, el 29 de marzo.

May prometió consultar con los legisladores sobre los movimientos a futuro, pero dio pocos indicios sobre su siguiente paso. El Parlamento le dio al gobierno hasta el lunes de plazo para presentar una nueva propuesta.