Temer denuncia una persecución de la Justicia para derrocarlo

El presidente brasileño, Michel Temer, rechazó ayer por televisión un reporte que dice que él lavó dinero, y dijo que pedirá a su ministro de Seguridad que investigue cómo se filtraron las acusaciones a la prensa. El Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema) autorizó la investigación sobre si Temer aceptó un soborno a cambio de la aprobación de un decreto favorable a operadores del puerto de Santos, el más grande del país. El diario Folha de S. Paulo reportó que la Policía Federal también sospecha que el mandatario ocultó el supuesto soborno comprando propiedades a nombre de familiares, incluyendo su esposa y su hijo de 9 años. El periódico no nombró a su fuente, y la policía no respondió de inmediato a un mensaje que se le dejó en busca de comentarios.

En el mensaje televisado grabado apuradamente en vivo, Temer dijo que las acusaciones son mentiras y aseguró que sus ingresos durante los últimos 60 años han sido suficientes para justificar la compra de las propiedades que hizo. "Solo una persona irresponsable, una persona mal intencionada se atrevería a incriminar a mi familia, mi hijo de 9 años, como personas que han lavado dinero", dijo a la prensa. "¿En qué mundo vivimos? Yo les digo, señores, es increíble, es repugnante". "Sufro una persecución delictiva disfrazada de investigación", subrayó en un discurso preparado de último momento en el Palacio del Planalto. "Si tienen la ilusión de pensar que me derrocarán, no lo lograrán", advirtió.

Filtración

El mandatario brasileño también expresó consternación porque los medios recibieron información que, según aseguró, se le ha negado a sus mismos abogados. Agregó que "sugeriría" a su ministro de Seguridad Pública Raul Jungmann que investigue la filtración. La oficina de Jungmann no contestó de inmediato a un mensaje que se le dejó en busca de comentarios.

La investigación sobre los puertos es una de varias acusaciones que pesan contra Temer, y ésta no es la primera vez que él recurre a la televisión para declarar su inocencia. La fiscalía general ha acusado oficialmente a Temer dos veces de corrupción, presentándole cargos de soborno, de dirigir una organización criminal y obstruir la justicia. Pero un presidente vigente solo puede ser enjuiciado si la Cámara baja del Congreso acepta los cargos, y Temer sobrevivió dos votaciones en ese recinto. El todavía puede ser enjuiciado una vez que deje la presidencia. Temer ahora enfrenta potencialmente una tercera acusación en el caso del puerto.

Recientemente, algunos amigos y aliados suyos fueron arrestados en señal de que la investigación sigue adelante, aunque investigadores han pedido varias veces a las cortes que les dé más tiempo para investigar el caso. Entre los detenidos hay varios dirigentes del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB) como el ex ministro de Agricultura Wagner Rossi y dos amigos de Temer como el ex coronel Joao Batista Lima y el empresario inmobiliario José Yunes. Con una popularidad de entre el 3% y el 6% según las encuestas, Temer ha declarado recientemente que puede ser candidato a presidente en las elecciones de octubre. Si no es reelecto, el 1º de enero quedará sin fueros y las dos denuncias del año pasado que rechazó el Congreso por corrupción y asociación ilícita —una de ellas es pedir y recibir dinero de la constructora Odebrecht para campañas— pasarán a la justicia penal ordinaria.