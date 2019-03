Ayer habían transcurrido tres días sin energía eléctrica en Venezuela luego de que produjera una falla catastrófica el jueves pasado a las 4:56 pm. La teoría de Nicolás Maduro y sus seguidores es una "guerra eléctrica" contra el país, teoría que sustenta que se produjo un ataque "técnico y cibernético" desde Estados Unidos contra la represa de El Guri, la principal fuente de electricidad de Venezuela.

Pero un consultor, que prefirió el anonimato, desestimó la versión oficialista y aseguró que las características del diseño del sistema de El Guri no permiten ataques de ese tipo. "Esos sistemas no pueden ser atacados remotamente. Son sistemas de control cerrados, diseñados para que las turbinas generadoras funcionen de manera sincrónica. Es como hackear una heladera o una licuadora", aseguró al diario El Nacional. Explicó que El Guri se creó mucho tiempo antes de que existiera Internet (es de 1978), y no requiere de estas conexiones para funcionar, aún cuando las utilice. "Puede haber sido modernizado, pero son redes sin acceso desde fuera", remarcó.

La teoría conspirativa de Maduro y sus ministros es que se ha sufrido una serie de ataques "electromagnéticos y cibernéticos" desde Estados Unidos. La falla pudo haberse generado luego de que se intentara conectar una carga elevada, que pudo desestabilizar el sistema, el cual presenta un fuerte deterioro. "Es posible que estuvieran tratando de reactivar alguna empresa en Puerto Ordaz o hicieron una maniobra en el sistema que lo desestabilizó", dijo. Además, comentó que los ataques cibernéticos suelen ser detectados y neutralizados, y en cualquier caso reinstalar el software "no toma dos días".

"Las fallas en el Sistema Eléctrico Nacional no son nuevas. Ya en 2016, los megavatios disponibles no cubrían la capacidad nominal instalada en las plantas termoeléctricas, eólicas e hidroeléctricas.", reseñó el sitio web Efecto Cocuyo.