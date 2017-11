Sudamérica cambia de rumbo nuevamente

El domingo, Santiago Piñera podría ser nuevamente elegido presidente de Chile. Que los tres principales países de Sudamérica —Brasil, Argentina y Chile— tengan o estén por tener gobiernos "de derecha" se debe ante todo a la dinámica política interna de cada país. Pero también en gran medida a factores regionales, supranacionales. América latina siempre se ha movido en el mismo sentido a lo largo de las décadas: la de los 80 fue la del retorno de la democracia, que por desgracia se combinó con la crisis de la deuda. En los 90, todos o casi todos hicieron reformas de mercado, privatizaron y abrieron sus economías. El modelo de economía cerrada y subsidiada de la posguerra se había agotado en un paroxismo de hiperinflaciones. En los 2000, de la mano del boom de las materias primas, se viró a la izquierda y a un nuevo estatismo que, salvo las excepciones de Chile y Uruguay, no admitió continuidades con el pasado y desarrolló un discurso demagógico, aún hoy parcialmente en boga pero muy desacreditado (una palabra resume este descrédito: Venezuela).

Pero las limitaciones intrínsecas del expansionismo fiscal, la bajísima calidad del gasto público latinoamericano y la fuga de capitales e inversores terminaron rápidamente con este ciclo. Hoy la región profundiza un retorno al sector privado y a reformas que son ineludibles. Se empieza de cero, en lugar de acumular y salvar lo positivo de la etapa superada. Porque esa etapa se llevó al extremo. No por nada Argentina y Brasil están apenas recuperándose cuando las economías del Pacífico crecen a paso firme. Ambas naciones tienen un gasto público abrumador, que supera holgadamente el 40 por ciento del PBI. Países que deben crecer a un ritmo alto no pueden cargar de impuestos hasta ese punto a los privados. Esta lección es universal: vale para todos los emergentes, desde China a Perú. Reducir el gasto, no sólo el déficit fiscal —que recarga la deuda externa pública y distorsiona el tipo de cambio— mejorar la calidad de la asignación de recursos en el Estado, poner reglas claras y perdurables: de nuevo, todo esto está todavía por hacerse en Argentina y Brasil, y el termómetro de sus economías lo señala con claridad. No crecen como deberían. Brasil al menos ya domó la inflación, cosa que la Argentina esta lejísimos de lograr.