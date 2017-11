Sorpresivos elogios de Lula a la candidata del PC para 2018

Desafío. No a la condena de Lula.

Lula da Silva, presidente de Brasil entre 2003 y 2010 y líder del Partido de los Trabajadores (PT), elogió a Manuela D'Avila, precandidata del Partido Comunista (PCdoB) a las elecciones presidenciales de 2018. El PCdoB rompió recientemente con la coalición que lidera el PT.

Los halagos de Lula a D'Avila sorprenden, debido a que el ex mandatario también ha manifestado su deseo de participar en las elecciones presidenciales del próximo año en modo reiterado y, además, porque la decisión del PCdoB de presentar candidato propio había sido vista como un revés para el PT, ya que ambos partidos siempre se presentaban juntos.

"No pienso que la precandidatura de Manuela vaya a crear alguna disputa entre el PT y el PCdoB", afirmó Lula, invitado al congreso del PCdoB en Brasilia. Y agregó: "Si es necesario, vamos juntos a la calle".

"Incluso si no vencemos, si conseguimos tener una campaña organizada y la militancia va a la calle motivada, vale la pena intentar ser presidente del país. De aquí en adelante, que no les extrañe si comienzan a verme en los actos de Manuela", manifestó además el ex mandatario.

Y ponderó a la elegida por el PCdoB: "Hay gente que reclama que yo soy de extrema izquierda y que (Jair) Bolsonaro (diputado conservador que está segundo en los sondeos) es de extrema derecha. Entonces, que Manuela sea el camino del medio".

D'Avila, periodista y política de 36 años, fue anunciada el 5 de noviembre como precandidata del PCdoB, que desde la vuelta de la democracia a Brasil, en 1985, siempre había acompañado como aliado a los candidatos del PT.

Se presume que para las elecciones de 2018 la izquierda brasileña tendrá cuatro candidatos: D'Avila, Ciro Gomes (PDT), el representante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y quien sea elegido por el PT.

De acuerdo a todas las encuestas publicadas en Brasil, Lula, que ya manifestó en reiteradas ocasiones su deseo de presentarse como candidato del PT, sería hoy el vencedor en las elecciones. Pero su candidatura no está definida, ya que una condena en segunda instancia por corrupción lo dejaría fuera de la carrera electoral. Lula ya fue condenado a 9 años y medio de prisión en suspenso en primera instancia.