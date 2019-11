Sorpresa: Camacho dijo que podría ir por la presidencia de Bolivia

Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, los líderes cívicos que encabezaron las protestas y el paro antes de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, recorrieron ayer juntos Potosí como si estuvieran en campaña y coquetearon con la posibilidad de postularse en las próximas elecciones presidenciales. Entretanto, el gobierno interino de Jeanine Añez anunció nuevas órdenes de arresto contra líderes del MAS, el partido del ex presidente Evo Morales.

Camacho, presidente del comité cívico de Santa Cruz, celebró con la senadora Añez en el balcón del Palacio Quemado cuando ésta se proclamó presidenta y luego fue recibido como un héroe en su departamento, uno de los tradicionales bastiones opositores a Morales. Dos semanas después, volvió a salir a las calles.

"Si llegara a ser un frente único y hay el consenso de la población, sin duda que vamos a ir, no queremos llegar a perjudicar, queremos ir a ayudar a Bolivia", anunció Camacho en una conferencia de prensa en la capital de Potosi, luego de recorrer las calles del centro en medio de la gente que los saludaba. A su lado, el presidente del Comité Cívico de Potosí, Pumari, alimentó también los crecientes rumores sobre su fórmula presidencial con Camacho para las elecciones generales que la Asamblea Legislativa aprobó.

La figura de Camacho avanzó tras la salida de Morales, mientras que quedó en un lugar poco claro el principal candidato opositor de las elecciones de octubre, el ex presidente Carlos Mesa, quien dudó en un principio en apoyar la movilización de Camacho y luego se sumó a último momento, casi al filo de la caída de Morales. El gobierno Añez anunció más órdenes de detención contra dirigentes del MAS: el ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y la ex de Cultura Wilma Alanoca.