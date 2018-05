Sin pedir perdón a las víctimas, ETA disuelve todas sus estructuras

Tras cuatro décadas de atentados, secuestros y extorsiones, la organización separatista vasca ETA anunció en una carta difundida ayer que "disolvió completamente todas sus estructuras". Eso sí, lo hizo sin arrepentirse, sin pedir perdón a todos, sin colaborar con la Justicia y sin renunciar a la independencia del País Vasco. La banda hizo el anuncio en una carta fechada el 16 de abril y dirigida a agentes políticos e instituciones con los que tuvo interlocución. El documento fue difundido por la publicación digital eldiario.es.

La misiva del grupo, que en 2011 renunció definitivamente a la violencia acogotado por los golpes policiales en España y Francia, adelanta así el contenido de un video que se espera sea publicado hoy por la BBC y que será el anuncio definitivo. La disolución supondrá la desaparición de la última insurrección armada de Europa occidental. A ella se le atribuyen al menos 829 muertos, entre ellos Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno de Franco cuyo auto voló por los aires en un atentado con bomba en Madrid en 1973, o el joven concejal Miguel Angel Blanco, asesinado de dos tiros en la nuca en 1997. Sin embargo deja hilos sueltos, pues queda pendiente la situación de sus cerca de 300 presos desperdigados por ambos países, y las asociaciones de víctimas exigen que se esclarezcan cientos de crímenes. "ETA decidió dar por terminados su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido. Por tanto, ETA disolvió completamente todas sus estructuras y dio por terminada su iniciativa política", indica la organización creada en 1959.

El grupo terrorista dice querer abrir "un nuevo ciclo político" en el País Vasco, donde la coalición independentista Bildu es la segunda fuerza parlamentaria por detrás del gobernante PNV, nacionalista pero no separatista. Y subraya que el anuncio "no supera, en cambio, el conflicto que Euskal Herria mantiene con España y con Francia", donde reclamó durante décadas la independencia del País Vasco francés. Es "una buena noticia para quienes quieren continuar en el camino de la paz", valoró Jean-Noël "Txetx" Etcheverry, uno de los mediadores en el proceso de desarme de la organización. Tanto él como un funcionario del gobierno vasco precisaron que la carta no supone el anuncio definitivo y formal de la disolución de ETA, que se espera hoy, seguramente a través de un video a la radiotelevisión pública británica BBC. "Es una carta que ETA envió con antelación a personalidades y entidades que participaron hace siete años en la declaración de Aiete", una conferencia internacional que propició, en octubre de 2011, el cese definitivo de la lucha armada, dijo el funcionario. Según él, el propósito de la carta es asegurar a esos actores, entre ellos el ex secretario general de la ONU Kofi Annan y el ex líder del Sinn Féin norirlandés Gerry Adams, "que su decisión (de disolverse) va en serio".

Descontento

Por su lado, el colectivo de víctimas COVITE manifestó ayer su descontento por la manera de disolverse de ETA. "Este no es el final de ETA que queríamos (...) debía de haber sido diferente", dijo Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE y hermana de Gregorio, político vasco conservador asesinado por la organización en 1995. La asociación de víctimas exige que se "evite poner a cero los contadores de los 853 asesinatos cometidos" por ETA, e insiste en que quedan por esclarecer 358 crímenes. "Hay muchas muertes que no salieron a la luz. Entonces, claro, no puedes hacer borrón y cuenta nueva, como se pretende", dijo Maite, una pensionista de San Sebastián.

El gobierno español se muestra firme y asegura que no habrá ventajas para ETA, que entre otras cosas pide un reagrupamiento de sus presos cerca del País Vasco. "No sólo basta con que se arrepientan (...) sino que es también necesario que paguen sus deudas y al mismo tiempo colaboren con la administración de justicia para el total esclarecimiento de los hechos" pendientes, dijo el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. "Que sepan bien claro que tendrán que pagar por sus culpas y que no hay ningún tipo de impunidad. Y que antes y después de este comunicado serán perseguidos allá donde se encuentren", añadió. Según el Foro Social, una asociación cercana a familias de presos, hay aún unos 100 etarras en la clandestinidad.

Durante lo que los nacionalistas denominan "conflicto vasco" hubo también una "guerra sucia" por parte del Estado español de 1975 a 1987. El GAL, un grupo parapolicial, mató a 27 personas, un escándalo que llevó a prisión a dos altos funcionarios del gobierno socialista de Felipe González (1982-1996). La acción de los GAL se detuvo en 1987, cuando se afianzó la colaboración de la policía francesa, un país hasta entonces considerado como un "santuario" de ETA.

El grupo separatista vasco ETA nació en España el 31 de julio de 1959, en plena dictadura de Francisco Franco (1939-1975). Durante casi medio siglo mató a más de 850 personas con el objetivo de lograr, por la vía de lo que calificaba como "lucha armada", la independencia del País Vasco del resto del país. Surgido de un grupo de estudiantes que publicaba un periódico nacionalista y antifranquista, su ideología se basó en los inicios en el anticapitalismo y el antiimperialismo. Sus siglas, que se convertirían en sinónimo de medio siglo de terrorismo en España, significan "Euskadi ta Askatasuna" (Patria Vasca y Libertad).

Cuando el Ejército Republicano Irlandés (IRA) dio por terminada su "lucha armada", ETA quedó como el último grupo armado de Europa Occidental. En octubre de 2011 abandonó de forma definitiva la violencia y en abril de 2017 entregó sus armas, pero aún no se disolvió. Todo indica que dará ahora ese último paso. El primer atentado mortal del grupo separatista vasco tuvo lugar nueve años después de su fundación, el 2 de agosto de 1968, y terminó con la vida del comisario de la policía Melitón Manzanas. Desde entonces, el grupo armado mató a 853 personas, y dejó acciones que marcaron la historia de España como el asesinato del entonces presidente del gobierno Luis Carrero Blanco con un coche bomba en 1973 o la colocación de una bomba que dejó 21 muertos en un supermercado en 1987.

La principal reivindicación de ETA fue la creación de un Estado independiente formado no solo por las tres provincias vascas en el norte de España (Alava, Guipúzcoa y Vizcaya), sino también por una parte del departamento francés de los Pirineos Atlánticos y la vecina región de Navarra, un conglomerado que denomina "Euskal Herria". Tras varios intentos frustrados de negociación y treguas quebradas, ETA anunció su adiós unilateral a las armas en 2011, poco antes de la llegada del conservador Mariano Rajoy al gobierno. El grupo intentó desde entonces negociar su desarme y su disolución a cambio de mejorar la situación de sus presos, casi en su totalidad alejados de cárceles del País Vasco, pero su fracaso lo llevó a escenificar la entrega de armas en abril de 2017.

El País Vasco es una región de unos 2,2 millones de habitantes con una lengua, una cultura y una historia propias que lo convirtieron siempre en un caso diferenciado del resto de España. Se estima que el 30 por ciento de la población es "euskaldun", es decir, que habla el euskera. La cifra aumentó considerablemente los últimos años con la promoción de la enseñanza de esa lengua bajo los gobiernos del Partido Nacionalista Vasco (PNV), una formación que dirigió la región durante 30 años hasta 2009, cuando la jefatura del gobierno pasó a manos del socialista Patxi López, el primero no nacionalista desde la recuperación de la democracia.