Si se frenan reformas, "vamos a terminar como Argentina"

En un desayuno con periodistas, el presidente brasileño Jair Bolsonaro instó a los legisladores de su país a aprobar la reforma previsional que impulsa, porque en el caso de no hacerlo "vamos a terminar como Argentina". "El barco está rumbo a la reforma, si no (se logra), el caos se va a instalar porque nadie más va a confiar en Brasil", añadió, y "vamos a terminar como Argentina", dijo Bolsonaro, en referencia a la crisis que atraviesa el país vecino. al ahorro para el Estado que, según estima implicará la reforma previsional. "Puede que la oposición (argentina), quizá en poco tiempo, vuelva (al poder) y hay una preocupación de nuestra parte porque no queremos otra Venezuela aquí en Sudamérica", señaló el mandatario tras una visita al Ministerio de Educación, en Brasilia.

En cuanto a la reforma previsional, el jueves, el Ministerio de Economía elevó su proyección sobre el ahorro que producirá la reforma previsional a 1.237 billones de reales (310.000 millones de dólares) en la próxima década, muy por encima de las estimaciones previas. La cifra representa un alza de 15,4 por ciento respecto a la meta original del gobierno de 1.072 billones de reales, que según muchos economistas es extremadamente optimista, cuando aún debe ser discutida en hasta siete votaciones, dado que se trata de una reforma de rango constitucional.

El secretario de Pensiones y Trabajo Rogorio Marinho afirmó que la proyección actualizada era un objetivo del gobierno y que las declaraciones previas de Bolsonaro sobre la reforma fueron hechas con el entendimiento de que él respetará el rol del Congreso en el proceso. Bolsonaro pronunció en la noche del miércoles un mensaje en cadena de radio y televisión para celebrar la aprobación parcial de la reforma del sistema previsional. "La nueva previsión va a permitir que Brasil retome el crecimiento, genere empleo y principalmente reduzca la desigualdad social porque los pobres pagarán menos", dijo el presidente. "Brasil tiene prisa, el gobierno continua contando con el espíritu patriótico de los parlamentarios para la aprobación de la nueva previsión social", afirmó.

El mensaje fue pronunciado un día después de que la Comisión de Constitución y Justicia de Diputados aprobó, tras 9 horas de debates, el proyecto de enmienda constitucional del sistema jubilatorio, elaborado por el "superministro" Paulo Guedes. Tras semanas de retrasos, la Cámara Baja del Congreso de Brasil está avanzando, impulsando la importante reforma de las pensiones del gobierno con la creación de un esperado comité solo días después de declarar que el proyecto de ley era constitucional. La victoria obtenida en la Comisión de Constitución y Justicia de Diputados abrió paso a la formación de una Comisión Especial que tratará el tema antes de que ser enviado al Plenario. La comisión será encabezada por Marcelo Ramos, un diputado del Partido de la República de centroderecha, y las discusiones del comité se llevarán a cabo entre mayo y junio, dijo el jueves el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia. Por tratarse de una reforma constitucional se requiere una mayoría especial de tres quintos del plenario de Diputados antes de ser girada al Senado. donde se necesita igual número de legisladores. El comité especial representa el segundo paso de un tumultuoso proceso de debate que depende de un total de siete votos necesarios para la aprobación final de la reforma. La rápida acción de los legisladores representa un cambio frente a semanas de disputas y retrasos que postergaban el proyecto de ley y transmitieron nerviosismo a través de los mercados locales. Tanto inversionistas como funcionarios gubernamentales han considerado que la reforma es esencial para reducir la deuda y reactivar la mayor economía de América Latina. Bolsonaro dijo que espera que la ley sea aprobada con la menor cantidad de cambios posible, pero los legisladores han señalado que el gobierno puede esperar duras conversaciones en el comité especial sobre los principios centrales del proyecto de ley, incluida una propuesta en cuanto a la edad mínima de jubilación. El real repuntó un 0,8 por ciento en las primeras horas de la tarde, la mayor ganancia entre las 24 monedas de mercados emergentes seguidas por Bloomberg. El índice de referencia de la bolsa de valores, Bovespa, ganó un 1 por ciento. El miércoles, los mercados brasileños cayeron con fuerza luego de que el Gobierno se viera obligado a hacer varias concesiones sólo para enviar el proyecto de ley a la comisión especial.