Señalan a Rafael Correa y Maduro por los disturbios

Desde casi el inicio de la crisis, el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno acusa al ex presidente Rafael Correa de impulsar las protestas más violentas para derrocarlo. También señala a Nicolás Maduro, y dice que actúan coordinadamente. Las acusaciones verbales se sostienen con una batería de datos.

Los últimos los hizo públicos María Paula Romo, ministra de Interior, quien anunció la detención en el aeropuerto de Quito de 17 extranjeros (la mayoría venezolanos), "con información sobre la movilización del presidente y vicepresidente. Cada nuevo evento confirma todos los intereses que están detrás del caos en el país". Previamente, el vicepresidente Otto Sonnenholzner confirmó que 27 extranjeros ("del país del señor de los bigotes", es decir, de Maduro) fueron detenidos durante los saqueos de la semana pasada en Guayaquil. Los detenidos venezolanos recibieron hasta 50 dólares por participar en el pillaje según habrían reconocido durante los interrogatorios.

En los órganos de la Inteligencia ecuatoriana no pasaron desapercibidos los últimos movimientos del llamado correísmo, así como el viaje de Correa, que está exiliado en Bélgica, a Caracas en agosto para reunirse con los dirigentes de su partido llegados desde Quito. En la capital venezolana estuvieron el ex canciller Ricardo Patiño, el ex asambleísta Virgilio Hernández y la prefecta (gobernadora) de Pichincha, Paola Pabón, donde se encuentra Quito. La ministra Romo acusó a la colaboradora de Correa: "Usted tendrá que responder a la Justicia. Tendremos tiempo para probar el terrible papel que ha jugado creando caos y terror". Correa aprovechó para entrevistar a Maduro para Russia Today (RT), cadena del gobierno ruso de Vladimir Putin. "Ignorar que ha habido movimientos recientes del grupo correísta y sus aliados más cercanos, dentro y fuera de Ecuador, enfilados contra Moreno es cuando menos ingenuo. Basta ver el viaje de Correa a La Habana y la cobertura en tiempo real de Telesur y RT", advierte el politólogo Armando Chaguaceda. "Los chavistas operan en Quito a través de la embajada de Maduro, que pese a que Ecuador reconoce a Juan Guaidó mantiene un encargado de negocios", dijeron fuentes diplomáticas. El ataque con bombas molotov del sábado a la Contraloría del Estado ayer se repitió. El organismo investiga la corrupción de Correa, lo que ha consolidado las sospechas. El ex presidente se juega su última carta, porque sabe que si no consigue la caída de Moreno las sentencias por corrupción le impedirán volver a presentarse a futuras elecciones.