Se profundiza la división de las Farc en Colombia

La crisis de la ex guerrilla Farc tuvo otro capítulo ayer, cuando el presidente del ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (mismas siglas que la ex guerrilla) cuestionó la declaración pública del ex comandante Iván Márquez, quien dijo que “fue un error” haber entregado las armas. Márquez está prófugo desde hace cuatro meses.

Rodrigo Londoño, otro ex jefe guerrillero, sostuvo que “debo reconocer la necesidad de marcar distancia con ellos”, luego de la recaptura la semana pasada de otro ex jefe de las Farc, Jesús Santrich, acusado por Estados Unidos de enviar 10 toneladas de cocaína a ese país después de la firma del acuerdo de paz a fines de 2016. Este delito dejó a Santrich sin el beneficio penal que le otorgaba el acuerdo de paz. Márquez reaccionó con una carta, en la cuestionó a la fiscalía colombiana. Márquez abandonó hace cuatro meses una zona designada luego del acuerdo de paz y se desconoce su paradero. Carlos Antonio Lozada, ex jefe de la guerrilla y ahora senador, dijo que “estamos diciendo claramente que los pronunciamientos y comunicados que está dando Márquez no corresponden a la línea de nuestro partido”. Londoño también cuestionó que Márquez no asumiera su banca en el Congreso, otorgada por los acuerdos de paz . “Iván no percibió la dimensión del puesto que nuestra larga lucha lo llevó a ocupar. Se fue, sin ningún tipo de explicación, dejando acéfala nuestra representación parlamentaria en el momento en que más requería su presencia”. Las Farc firmaron la paz en diciembre de 2016. El pacto le otorgó diez bancas en el Congreso. En las elecciones de 2018 sacó apenas el 0,34% de los votos, unos 53.000. Este pésimo resultado habría decidido a Márquez a desertar. El acuerdo de paz garantiza penas no carcelarias, pero no cubre los crímenes cometidos a posteriori.