Se niegan a volver a menos que reciban la nacionalidad

A lo largo de la calle entre la ciudad bengalí de Cox's Bazar y el campo de refugiados de Kutupalong cuelgan carteles en los que se ve a la premier Sheij Hasina con niños rohingya y en los que se la califica de "última esperanza para los reprimidos", "pionera de la paz" y "madre de la humanidad". Fueron colocados antes de que su gobierno acordara la repatriación de los rohingya a Myanmar, de donde huyeron de la violencia. El Papa no verá esos carteles durante su visita a Bangladesh, a no ser que viaje por sorpresa a uno de los campos. En su programa no está así contemplado, algo que decepcionó a muchos. Sin embargo, la mayoría de los rohingya no tiene ni idea de quién es el Papa, por no hablar de que el lunes llegó a Myanmar y de que tres días después estará a Bangladesh. Incluso la noticia del acuerdo de repatriación no se difundió por Kutupalong. Shorika, por ejemplo, no oyó nada al respecto, pero destaca: "Solo volveremos si Myanmar reconstruye nuestras casas y nos concede nuestros derechos como ciudadanos. Si no, nos volverán a torturar". La ex Birmania niega la nacionalidad a esta minoría musulmana desde hace años, así como derechos fundamentales como el acceso a la educación y a la asistencia médica. El país de mayoría budista tampoco dio señales de que esto vaya a cambiar. Por el contrario, los refugiados serán "controlados sistemáticamente" a su vuelta y deberán demostrar que proceden de Myanmar. Pero muchos no podían hacerlo ni antes de su huida porque están considerados inmigrantes ilegales de Bangladesh, de mayoría musulmana, y no tienen documentos identificativos, aunque muchas de las familias viven desde hace generaciones en el Estado birmano de Rajine. Shorika vive con su familia de diez miembros en una sección de ocho metros cuadrados de una de las cabañas improvisadas en Kutupalong. Aquí reside gran parte de las 620.000 personas que huyeron desde Myanmar.

Cuando se inició la ola de violencia a fines de agosto, los soldados entraron de noche en el pueblo de Shorika y comenzaron a disparar y a prender fuego a las casas, cuenta. Su marido y su hermano fueron asesinados. "Corrimos al río y nos escondimos allí", dice. "Así se ahogaron muchos niños y ancianos". Los ojos de la mujer reflejan ira y vacío. Su hijo de cinco años tiene diarrea y fiebre y el único medicamento que pudo encontrar para él es Paracetamol, indica. Además, solo tienen arroz para comer. Pero tampoco quiere quedarse en Bangladesh, dice. "Este no es mi país".

Nick Kaiser

DPA