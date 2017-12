A falta de poco más de dos semanas para la segunda vuelta presidencial los ánimos se están caldeando en Chile por denuncias de un supuesto intervencionismo del Gobierno en favor de su candidato Alejandro Guillier o la presunta "campaña del terror" del derechista Sebastián Piñera.

Piñera consiguió el 36,6 por ciento de los sufragios frente al 22,7 por ciento de Guillier en la primera vuelta del 19 de noviembre, por lo que ambos ganaron, entre ocho candidatos, el derecho de disputar la presidencia del país en una segunda vuelta.

La lucha por el sillón presidencial de la Moneda, la sede del Ejecutivo, ha estado teñida por denuncias del postulante derechista, que busca su segundo mandato presidencial, debido al supuesto apoyo del Gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet al candidato oficialista, el periodista y senador, Alejandro Guillier.

"Se está haciendo un uso abusivo del Estado para influir en la campaña electoral", dijo Piñera, un a hombre de negocios que ya gobernó entre 2010 y 2014. Piñera provocó la irritación del oficialismo después de que comparara a Guillier con el presidente venezolano Nicolás Maduro. "Yo veo que el candidato Guillier está cada día más violento, más demagogo, más populista, más errático y se parece cada día más a Maduro, y yo me pregunto ? dónde nos conduce ese camino ?", afirmó.

Poco antes, la ex maratonista rika Olivera, electa diputada en representación del derechista partido Renovación Nacional (RN), llamó en una entrevista a los chilenos a votar por Piñera para evitar que el país se convierta en una nueva Venezuela. "No me gustaría que mis hijos vieran una realidad como la que vemos a través de los medios de comunicación, lo que están viviendo millones de venezolanos", afirmó la popular ex atleta.

Las bromas y memes sobre sus dichos no tardaron en llegar. Incluso algunos sugirieron con humor que,de ahora en adelante, a Chile se le llame "Chilezuela". "Hay una campaña del terror y bien clara", aseguró sobre el tema la presidenta Bachelet en una entrevista a la televisión local, donde también pidió a los candidatos "tratar siempre de cuidar el tono" de sus críticas. Además, negó las acusaciones de intervencionismo en favor de Guillier. "Estamos defendiendo lo que hemos hecho", argumentó. La mandataria concluye su segundo mandato de cuatro años el 11 de marzo de 2018. A la segunda vuelta presidencial, programada para el domingo 17 de diciembre, están convocados poco más de 14 millones de ciudadanos. En Chile el sufragio es voluntario.