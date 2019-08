Salvini sale de gira, mientras el centroizquierda rechaza al M5E

La crisis política italiana no descansa el fin de semana. El vicepremier y hombre fuerte del gobierno y jefe de la Liga, Matteo Salvini, salió de gira por las playas italianas,luego de haber dado un golpe mortal a su propio gobierno al reclamar formalmente ante el Parlamento elecciones adelantadas. Salvini siente que puede echar por la borda a sus incómodos aliados del Movimiento 5 Estrellas, con los que durante la semana ha roto definitivamente, y ganar con amplitud un mandato nuevo en las urnas.

Por lo pronto, la mayor fuerza de oposición, el Partido Demócrata (PD, centroizquierda) adelantó que no apoyará al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y la continuidad de su gobierno, ante la moción de censura que se votará previsiblemente durante el mes de agosto, aunque aún no hay fecha cierta. "No se dan las condiciones políticas para otro gobierno, al menos con el PD: esta es la línea de la dirección nacional del partido aprobada por unanimidad", ha declarado la vicesecretaria del PD, Paola De Micheli, en la televisión pública italiana.

De Micheli ha despejado así las dudas sobre el comportamiento del PD en la sesión, que aún tiene que fijar el Parlamento, que está cerrado por vacaciones, después de que el líder de la Liga, el ministro del Interior y viceprimer ministro, Matteo Salvini, hundió a su propio Ejecutivo, al presentar una moción de censura en el Senado contra el premier Conte. Salvini rompío el día anterior con su socio Movimiento Cinco Estrellas (M5E).

El primer ministro deberá ahora comprobar si tiene los apoyos parlamentarios suficientes para seguir dirigiendo el país y si no deberá entregar su dimisión al jefe del Estado, Sergio Mattarella. Mattarella tendrá entonces tres posibilidades: intentar la formación de otro Ejecutivo con la composición actual del Parlamento, nombrar un gobierno técnico y provisional, o disolver las cámaras y convocar elecciones. "Ahora lo que interesa es saber la fecha de las elecciones, que los italianos sepan cuándo podrán votar un nuevo Parlamento que elija un nuevo gobierno que dure cinco años y apruebe unos presupuestos para 2020", declaró Salvini.

Salvini está exigiendo la celebración de comicios inmediatos, dado que todos los sondeos lo sitúan en primer lugar, con 36 por ciento de apoyos. Sería el jefe de gobierno en un futuro Ejecutivo formado por la Liga en coalición con el partido Forza Italia, de Silvio Berlusconi, y el más pequeño Hermanos de Italia.

La negativa tajante del PD favorece este diseño de Salvini, claramente, puesto que cierra el camino a formar una coalición competitiva con el M5E. Por su parte, el ex primer ministro italiano Matteo Renzi, líder del PD, ha declarado en un acto de su partido que la oposición debe estar lista para que los italianos acudan a las urnas y explicar por qué ha fracasado la unión gubernamental entre el Cinco Estrellas y la Liga. Renzi descartó de plano cualquier posibilidad de un "acuerdito" con los M5E y denostó la figura de Salvini. "La crisis del peor gobierno de la República seguirá en el Parlamento,según las reglas constitucionales. Salvini quiere plenos poderes y quiere decidir todo él. Cuándo se vota quiere definirlo él, no el presidente Mattarella, cuándo se reúne el Parlamento, quiere decidir todo".

La opinión de Beppe Grillo

En tanto, reapareció el fundador y referente del 5 Estrellas, el cómico Beppe Grillo. En su popular blog escribió que "el Movimiento es biodegradable y así debe serlo". El fundador y "garante" del Movimiento 5 Estrellas, que se ha retirado de la escena desde que la formación ganó las elecciones en marzo del año pasado, volvió así con su lenguaje algo críptico y alusivo. "Me elevo para salvar a Italia de los nuevos bárbaros, no se puede dejar al país en manos de gente como esta, solo porque cree que sin ellos no sobreviviermos", dijo en evidente referencia a la Liga y Salvini. "¿Hay que hacer cambios? Hagámolos rápido, antes de las elecciones, salvemos al país del rediseño gris del establishment, que lo envuelve como una serpiente que cambia de piel". No queda claro si Grillo hablaba de cambios internos o externos, pero es claro que excluye el voto inmediato pedido por los de la Liga. El 5 Estrellas impulsa una reforma de nivel constitucional para reducir sustancialmente el número de legisladores. Ese proyecto requiere, por tratarse de una enmienda constitucional, de mayorías calificadas y doble ronda de votos en el Parlamento.