Salvini causa un caótico cuadro en el Parlamento italiano

La iniciativa del jefe de la Liga y vice del gobierno, Matteo Salvini, de pedir una moción de censura contra su propio Ejecutivo, ha causado el caos en del Parlamento. La falta de acuerdo de los partidos sobre cómo afrontar el planteo de Salvini provocó que ayer el Senado no pudiera poner fecha cierta a una sesión para tratar la moción de censura.

La Liga y sus aliados forzaron para hoy una reunión, luego que los jefes de bancada fijaran la más lejana del 20 de agosto. El choque ya es abierto entre el caudillo de la Liga y las instituciones italianas.

Ayer se habían reunido los portavoces de los grupos parlamentarios en el Senado para decidir por unanimidad la fecha de la votación de la moción de censura contra el primer ministro Giuseppe Conte. Se definió el próximo 20 de agosto, una fecha lejana que la Liga y sus aliados de la derecha rechazaron. En la reunión de jefes de bancada, con el voto del Movimiento 5 Estrellas (M5E,) hasta hace días aliado de gobierno de la Liga, el opositor Partido Demócrata (PD) y el llamado Grupo Mixto de diputados, se fijó fecha para el martes 20 de agosto. Sin embargo, la presidente del Senado, María Caselatti, ordenó una reunión del pleno de la cámara para hoy. Caselatti pertenece al partido Fuerza Italia de Silvio Berlusconi, un aliado de Salvini en esta jugada. De esta forma el centroderecha encontró de nuevo su unidad, luego del anómalo Ejecutivo que la Liga formó con el Movimiento 5 Estrellas en 2018, y con el que rompió la semana pasada y pidió la moción de censura. Como demuestra la puja del Senado, el M5E está a su vez coordinando sus acciones con la oposición de centroizquierda y su principal partido, el PD. Salvini, que estaba de "gira balnearia", volvió desde Sicilia a Roma y reunió a su tropa parlamentaria. "Estoy listo a todo", declaró cuando se cruzó con los periodistas. "No estamos pegados a las bancas, lo verán pronto", amenazó. "Confío en la sabiduría del presidente de la República: es evidente que no existe otra mayoría", agregó Salvini, invocando así al poder definitorio en estas instanias del presidente Sergio Mattarella. Salvini apuesta a que hoy, con los senadores que no se hayan ido de vacaciones de los tres partidos que lo apoyan (el suyo, el de Berlusconi y otro más pequeño de derecha) voten una fecha cercana para debatir la moción de censura y voltear a Conte. En suma, los partidos no se ponen de acuerdo en cómo resolver el caos que ha causado Salvini en pleno verano y que podría llevar al país a comicios anticipados en otoño, algo que no ocurría desde 1919, recordó el jefe del M5E y ministro de Trabajo Luigi Di Maio. Agregó que "Salvini ha traicionado a los italianos" movido por sus ambiciones de formar un gobierno propio sin el M5E ni el débil Conte como "cara presentable". Pero el presidente Mattarella podría intentar la formación de otro gobierno con mayoría parlamentaria o nombrar uno de carácter técnico y provisional.