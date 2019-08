La Liga italiana, al frente del gobierno, activó el mecanismo formal para presentar una moción de censura al premier Giuseppe Conte y dar por terminado al Ejecutivo que forma junto al Movimiento Cinco Estrellas para poder convocar a nuevas elecciones. Su líder y ministro del Interior, Matteo Salvini, anunció que será candidato a primer ministro.

Ayer, la Liga presentó en el Senado el pedido oficial para quitar a Conte la "confianza" con la que había iniciado el gobierno el 1º de junio de 2018. Salvini, vicepresidente, y ministro de Interior y jefe de la Liga, desafía a su propio Ejecutivo y liderará la moción de censura contra el primer ministro Giuseppe Conte, para forzarlo a dimitir. La escalada de tensión política entre el Movimiento 5 Estrellas de Luigi Di Maio y la Liga de Matteo Salvini, ha puesto de manifiesto que ambas formaciones tienen cada vez menos puntos en común para seguir gobernando juntos como en los últimos 14 meses. El objetivo de Salvini es forzar elecciones anticipadas y convertirse en primer ministro aprovechando que encabeza los sondeos desde hace muchos meses.

Por eso Salvini ha renunciado a tener más ministros. Los diputados de la Liga no se irán de vacaciones y permanecerán en Roma por orden expresa de Salvini. "Veo que hay mucha sintonía entre el Partido Democrático (PD, socialdemócratas) y Di Maio", dijo Salvini en aras de provocar a su todavía socio de Ejecutivo. Y añadió: "Sería increíble un gobierno tan peligroso para la democracia". Di Maio, quien no ofrece alternativas a la situación y es consciente del declive de su partido, no ha tardado en responder: "Querido Salvini, invéntate otra cosa para justificar lo que has hecho, ¡payaso!". La gota que colmó el vaso entre ambos tuvo lugar el miércoles, cuando los seguidores de Di Maio se negaron a votar la moción de confianza ligada a la realización del tren de alta velocidad Turín-Lyon, una histórica batalla política ligada al propio nacimiento del M5E fundado por Beppe Grillo.

"El populismo ha perdido", comentó el secretario general del Partido Democrático, Nicola Zingaretti: "Salvini ha acelerado la crisis por miedo a tener que afrontar los presupuestos", aseguró el jefe de una formación que parece destinado a ser oposicióna. El ex primer ministro del PD, Matteo Renzi, es incapaz de permitir que otro líder competitivo sea el nuevo líder del PD.

Los últimos sondeos publicados en la prensa dan a la Liga como primer partido de Italia, con el 36 por ciento de los votos. Juntando el 7,5 por ciento de Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, y el 7,1 por ciento de Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi, podría lograr la mayoría absoluta, creando así un gobierno de centroderecha con Salvini como primer ministro.

El atípico Movimiento 5 Estrellas pasaría de ser el más votado, en marzo de 2018, a tercero en octubre de 2019, con el 17,8 por ciento, según sondeos. El M5E, que nació en Internet y en el blog de Beppe Grillo como un movimiento ciudadano contestatario y antisistema, perdió ese carisma desde el mismo momento en que Di Maio cerró un acuerdo de gobierno con la Liga de Salvini. El acuerdo incluyó la designación como premier de Giuseppe Conte, un jurista respetado pero sin peso político propio. En las próximas elecciones el Partido Democrático obtendría el 20,5 por ciento y sería la segunda formación más votada. Los italianos irían a las urnas entre octubre y noviembre, apenas un año y medio después de las elecciones generales anteriores.

Italia tiene varios frentes abiertos. El 26 de agosto tiene que presentar sus candidatos para la Comisión Europea. Y no tendría sentido que un comisario italiano en Bruselas represente a un gobierno que ya ha dejado de existir. A lo largo del mes de octubre, Italia tendrá que afrontar sus presupuestos, en obediencia a las normas de la Unión Europea.

El 9 de septiembre, por otro lado, está prevista la votación final sobre la reducción de parlamentarios (345 menos), la medida-símbolo del Movimiento 5 Estrellas, una formación que nació con el espíritu de protesta contra los derroches de la política. En el Parlamento italiano hay 950 legisladores: 630 diputados y 315 senadores. Pero por tratarse de una reforma constitucional, requiere una doble votación con mayoría calificada. El partido de Luigi Di Maio ha conseguido otras reformas, como la "Ley 100" para las prejubilaciones y su Renta Básica Universal, pero la reforma del Parlamento es su caballito de batalla, que llevó al auge del M5E entre 2013 y 2018.