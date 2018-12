Rusia realizó ayer el exitoso ensayo de un proyectil hipersónico capaz de esquivar el escudo antimisiles estadounidense, en medio de acusaciones cruzadas con Washington por un tratado de desarme nuclear (INF) suscripto en 1987 y pocos días después de que el presidente Vladimir Putin pidiera al mundo "no subestimar los riesgos de un conflicto nuclear". La prueba se llevó a cabo en medio de tensiones en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, que han llegado a su peor nivel desde la época de la Guerra Fría por el conflicto con Ucrania, la guerra en Siria y la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. "El presidente (Putin) llegó al Centro Nacional de Defensa y dio la orden de iniciar las pruebas y lanzar el misil llamado Avantgard, que poco después impactó contra el blanco designado en el polígono de Kurá, en la península de Kamchatka", precisó un comunicado del Kremlin. El proyectil recorrió unos 6.000 kilómetros desde la región de los Urales hasta el polígono de tiro de Kura en la península de Kamchatka (extremo oriente ruso).

La nota destaca que se trata de un misil dotado de ojiva alada hipersónica capaz de planear. "Durante el vuelo, la ojiva maniobró horizontal y verticalmente antes de alcanzar el área designada", señala el comunicado. El líder ruso dio las gracias a los diseñadores del Avangard, que comenzaron a trabajar en este nuevo armamento en 2003, a los participantes en el ensayo y al Ministerio de Defensa por su "excelente" trabajo. Durante una reunión con miembros del gobierno ruso, Putin se refirió al nuevo misil como "un gran acontecimiento tanto en el ámbito científico como en el de la industria militar, y también en la capacidad de defensa del Estado". El jefe del Kremlin aseguró que Rusia "es el único país" que posee este tipo de arma. "Es un gran regalo para el país para este Año Nuevo", apuntó. Asimismo, Putin prometió que Rusia seguirá trabajando en las armas del futuro para diferentes tipos de tropas.

El Kremlin indicó que los misiles Avangard están dotados de una ojiva planeadora capaz de burlar los sistemas de defensa aérea y alcanzan una velocidad máxima que supera en más de 20 veces la del sonido. Según los militares rusos, en julio comenzó la producción en serie de estos proyectiles que ya habían sido presentados en sociedad por el propio Putin en el discurso sobre el estado de la nación, el pasado 1º de marzo.

El anuncio se produce en medio de una delicada etapa en el siempre sinuoso vínculo diplomático entre Moscú y Washington, tras dos semanas en que la retórica bélica fue dominante y disparó las alarmas de una carrera armamentística. El 4 de diciembre Washington amenazó a Moscú con abandonar el primer tratado de desarme nuclear de la Guerra Fría, INF, suscripto en Washington en 1987 y que eliminó los misiles balísticos y de crucero nucleares o convencionales, cuyo rango estuviera entre 500 y 5.500 kilómetros.

Ultimátum de Washington

El acuerdo es considerado la piedra angular del desarme nuclear. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, aprovechó la reunión de la Otán en Bruselas para lanzar un ultimátum a la parte rusa y advertir que abandonará el tratado bilateral si "Rusia no cumple con las obligaciones que éste ordena". Al día siguiente Putin advirtió que si Washington deja el acuerdo y desarrolla misiles de medio y corto alcance, su país también lo hará. "Estados Unidos considera que debe disponer de esas armas. ¿Cuál será nuestra respuesta? Simple: nosotros también lo haremos", dijo Putin a la prensa local.

Días después y mientras el cruce diplomático sumaba temperatura, Putin pidió no subestimar el peligro de una guerra nuclear que "puede llevar a la muerte de toda la civilización e incluso del planeta" y criticó a Estados Unidos por provocar una nueva carrera armamentista al abandonar importantes acuerdos de desarme. "Es muy difícil imaginar cómo se va desarrollar la situación. ¿Qué vamos a hacer nosotros si aparecen esos misiles en Europa". "Desde luego, vamos a garantizar nuestra seguridad. Y que después no chillen porque logramos algunas ventajas. No buscamos ventajas, sino equilibrio", advirtió. Recordó que, después de que Washington abandonó el tratado sobre defensa antimisiles, "Rusia se vio obligada a responder con la creación de nuevos armamentos capaces de superar estos sistemas de defensa antimisiles".

La esperanza de Putin de mejorar el vínculo con Washington bajo la presidencia de Donald Trump se ha apagado debido a la investigación de las acusaciones de los lazos de Trump con Rusia y las tensiones aumentaron cuando el gobierno estadounidense impuso nuevas sanciones contra Rusia.